“Campionato non regolare”, il post fa scatenare i tifosi del Napoli

Calcio Napoli notizie- Il post fa scatenare i tifosi del Napoli dopo le polemiche scatenate da Inter-Genoa.

L’Inter è riuscita a battere il Genoa e a scavalcare momentaneamente il Napoli in classifica, in attesa della gara contro il Como della domenica alle 12.30. Non sono mancate però le polemiche neanche stavolta, in considerazione del mancato giallo a Mkhitaryan. L’armeno era infatti diffidato e in caso di ammonizione avrebbe saltato il match Scudetto proprio contro gli azzurri della prossima settimana.

Questo episodio ha scatenato nuovamente le polemiche dei tifosi del Napoli, una settimana dopo il caos suscitato dalla ripetuta bestemmia pronunciata da Lautaro Martinez appena al termine di Juventus-Inter, rimasta impunita a causa dell’assenza dell’audio oltre alle immagini.

Chariello furioso: il commento dopo Inter-Genoa

Inevitabile il riaprisi anche di quest’altra polemica in considerazione che a decidere Inter-Genoa è stato proprio il non squalificato Lautaro Martinez. In tanti, così, evidenziano come il calciatore non sarebbe dovuto essere del match per l’episodio. Particolarmente duro al riguardo è il commento su X del giornalista Umberto Chiariello.

Volevasi dimostrare.

Art. 37 cgs ad orologeria.

Il bestemmiatore impunito – ancora un audio magicamente non trovato (o non cercato?) – ha deciso la partita, come previsto.

Campionato regolare? — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) February 22, 2025

Chiariello evidenzia proprio la coincidenza fra la disapplicazione dell’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva (con conseguente mancata squalifica per Lautaro) e il gol decisivo dello stesso argentino di stasera:

Chiariello sottolinea anche come, ancora una volta, al centro delle polemiche ci sia “un audio non trovato”. Il riferimento sembra essere al famoso audio VAR mai trovato in Juventus-Inter del 2018, gara che fu decisiva per l’assegnazione dello Scudetto ai bianconeri di Allegri ai danni del Napoli di Sarri. La partita fu influenzata da una serie di decisioni arbitrali discusse (su tutte il mancato rosso a Pjanic), ma l’audio VAR degli episodi cruciali del match è divenuto una sorta di mistero, in quanto mai trovato.