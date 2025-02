Dall’Inter sfidano il Napoli: il messaggio in vista dello scontro Scudetto

Ultimissime Napoli- Arriva un chiaro messaggio dall’Inter in vista dello scontro diretto contro il Napoli: il segnale per lo Scudetto.

La lotta per la vittoria dello Scudetto fra Napoli e Inter continua ad essere a dir poco infuocata. Il prossimo fine settimane vedrà lo scontro diretto fra le due squadre e potrebbe essere un crocevia fondamentale per determinare gli equilibri di questo campionato.

Ci sarà però prima da pensare ad ottenere la vittoria nei match di questa settimana, che vedranno l’Inter in campo contro il Genoa e il Napoli impegnato a Como. Giocheranno prima i nerazzurri questa sera, con l’opportunità di sorpasso sul Napoli di Conte, che scenderà in campo solo domani alle 12.30.

Dumfries accende la lotta Scudetto

Hanno parlato i tesserati nerazzurri prima della partita di stasera. Marotta ha così espresso con grande chiarezza quali sono i sentimenti e gli obiettivi nerazzurri in questo momento. Spicca però anche un messaggio proveniente da un calciatore nerazzurro come Denzel Dumfries.

La sua frase nella sua intervista a Dazn sembra un messagio chiaro al Napoli:

“Dopo la sconfitta contro la Juve non è mai facile. Il derby d’Italia è importante. Abbiamo parlato e lavorato tanto. Adesso è il momento per dimostrare che vogliamo vincere il campionato“.

Insomma, da parte dell’Inter non c’è delusione e preoccupazione per l’essere in questo momento indietro in classifica, ma grande carica per ribaltare la situazione in questi due match. La consapevolezza dell’importanza di questo momento è evidente: ora ogni passo falso potrebbe cambiare davvero tutto.