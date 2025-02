Duello Napoli-Inter, Marotta non ha dubbi: “C’è una differenza fra noi e Conte”

Ultimissime calcio Napoli- Marotta non ha alcun dubbio: spiegata la differenza fra l’Inter e il Napoli di Conte.

Questo weekend di Serie A sarà importantissimo per gli equilibri del campionato, a partire da stasera. Alle 20.45 scenderà infatti in campo l’Inter per affrontare in casa il Genoa: con una vittoria i nerazzurri scavalcherebbero momentaneamente il Napoli in classifica, impegnato domani alle 12.30 a Como.

Ciò che rende cruciale questo weekend nell’ambito della lotta Scudetto è il fatto che questo sia l’ultimo prima della settimana che porterà all’incrocio fra le due squadre al Maradona di sabato prossimo: insomma, i prossimi giorni saranno per davvero quelli decisivi per l’assegnazione dello Scudetto.

Marotta chiarisce: la scelta fra Scudetto e Champions

Ha parlato di tutti questi temi il presidente dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Inter-Genoa. Il presidente ha chiarito inanzitutto la natura del suo incontro con la squadra avvenuto nei giorni scorsi:

“Ci sono dei momenti durante la stagione in cui essere tutti presenti e dire poche parole dette bene serve a dare sicurezza a tutti, con grande rispetto perché non avevamo nulla da rimproverare. Semplicemente dire se hai dato 90 devi dare 95, se hai dato 95 devi dare 100″.

Marotta ha anche chiarito quali sono gli obiettivi stagionali della squadra, dopo le parole di Ausilio in cui affermava che, potendo scegliere, avrebbe preferito la vittoria della Champions a quella dello Scudetto:

Sono consapevole che la squadra può competere in tutte le competizioni, dovremo lavorare per raggiungere il massimo. Poi se gli altri saranno più bravi di noi ci inchineremo, se ci riusciremo noi saremo molto felici. Parole di Ausilio? Noi siamo l’Inter, dobbiamo lottare per ogni traguardo. Poi è chiaro che la Champions manca da tanti anni ed è un traguardo che vogliamo raggiungere, ma non possiamo perdere di vista il nostro impegno stagionale che è lo Scudetto.

Marotta chiarisce una differenza con il Napoli di Conte

L’avversario non è comunque uno di quelli che lascia gli animi tranquilli. L’Inter, infatti, conosce e teme Antonio Conte, ma Marotta evidenzia ancora una volta una differenza:

“Conte è un problema? Sicuramente ha tanta esperienza, competenza e professionalità. Sicuramente saprà gestire bene questo momento. La differenza fra noi e loro saranno gli impegni, in questi 20 giorni noi avremo praticamente 7 partite da giocare, loro un po’ meno. Per Inzaghi ci sarà difficoltà nel dosare le prestazioni dei nostri giocatori.”

Insomma, la sfida fra Napoli e Inter è già accesissima. Il presidente dell’Inter ha chiarito anticipatamente come la battuta pronunciata da Ausilio non comporti una preferenza alla Champions rispetto al campionato in termini di energie mentali. Ribadita, in più, ancora una volta il vantaggio che hanno i ragazzi di Conte con l’assenza del doppio impegno, tema che spesso è stato oggetto di discussione nell’ambito di questa lotta al titolo.