“Dovevo andare al Napoli”, la rivelazione sul post-Kvara: l’attaccante svela tutto!

Calciomercato- Incredibile rivelazione del calciatore: doveva essere lui il sostituto di Kvaratskhelia, è il giocatore stesso a raccontarlo.

Il calciomercato di gennaio è stato denso di complicazioni in casa Napoli nella difficoltosa ricerca del sostituto di Kvaratskhelia. In particolare, il club azzurro ha visto saltare diverse operazioni prima di virare definitvamente su Noah Okafor, alternativa dell’ultimo minuto chiusa in grande fretta per regalare un giocatore in grado di rimpiazzare il georgiano almeno numericamente.

Tanti sono stati però i tifosi rimasti delusi da tale scelta e lo stesso ds Manna ha fatto autocritica sul suo modo di muoversi ìn una recente conferenza stampa. Di certo, non c’è stata grande fortuna nelle tanti piste saltate.

Lang-Napoli, la rivelazione

Non solo Garnacho e Adeyemi, infatti: arrival la conferma di come sia saltata anche la pista per Noa Lang. L’attaccante, uomo partita nella gara vinta dal PSV Eindhoven contro il Napoli, ha infatti confessato come il trasferimento sia saltato solo per la volontà del suo club a gennaio.

Di seguito le sue parole a Ziggo Sport:

“Tutti sanno che sono un ragazzo emotivo. Mi ha un po’ disturbato mentalmente, ho sentito che mi veniva tolto qualcosa. Il club ha detto che la nostra ambizione viene prima di tutto, quindi è stato difficile cambiare mentalità, ma sono anche un atleta professionista. Sono abbastanza forte per voltare pagina”.

Il giocatore non ha nascosto un pizzico di delusione:

“Sono state settimane movimentate. C’è stata solo negatività e questo mi ha toccato. Voglio solo guardare avanti con positività. Continuerò a dare il massimo per questa squadra finché sarò qui. Dobbiamo vincere il campionato e arrivare il più lontano possibile in Champions League”.

Lang-Napoli è un altro affare saltato

Si può quindi tranquillamentr aggiungere il nome di Noa Lang all’elenco degli acquisti saltati a gennaio in casa Napoli. La lista era già corposa, comprendendo i nomi di Garnacho, Adeyemi e Saint-Maximin.

Era passato un po’ in sordina, invece, il nome di Lang. Il suo nome in ottica Napoli era stato lanciato in primis da fonti olandesi e poi confermato dagli esperti di mercato internazionali. La trattativa è però saltata immediatamente nonostante la volontà del calciatore per il secco no del PSV Eindhoven a cedere la sua stella.

Il Napoli ha quindi, evidentemente, evitato di insistere ulteriormente su una pista che sembrava impraticabile per provare per gli altri nomi sopra menzionati. Segno anche di un po’ di sfortuna in un calciomercato che, di certo, non ha rinforzato la rosa a disposizione di Antonio Conte.