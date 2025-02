Napoli-Inter, è duello anche sul mercato: sfida per la sorpresa della Serie A

Calciomercato Napoli ultimissime- Si accende il duello di mercato fra Napoli e Inter: sfida per una sorpresa della Serie A.

La lotta Scudetto fra Napoli e Inter sta continuando a regale capovolgimenti di fronte. Il pareggio degli azzurri a Roma contro la Lazio è stato sguito infatti dalla sconfitta nerazzurra contro la Juventus, permettendo così agli azzurri di allungare a +2 in classifica.

Le ultime notizie di calciomercato parlano però anche di un possibile duello per un obiettivo in comune sul mercato. Dopo lo “scippo” Zielinski da parte dell’Inter e la vittoria nella corsa per Buongiorno da parte del Napoli, i destini delle due squadre potrebbe nuovamente incrociarsi anche in sede di calciomercato, oltre che sul campo.

Napoli-Inter si gioca anche sul mercato

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, sia il Napoli, che l’Inter starebbero monitorando la situazione di Oumar Solet, difensore centrale dell’Udinese che sta stupendo tutti per il suo impatto con la Serie A.

Oltre ai due club italiani, su di lui ci sarebbero anche due squadre di Premier League. Anche il responsabile scouting dell’Udinese Carnevale, tra l’altro, non aveva nascosto in un’intervista dei giorni scorsi come non si potesse affatto escludersi un vero e proprio duello per lui a partire dalla prossima estate.

Si tratterebbe di un vero e proprio affare per il club friulano se consideriamo che il difensore era stato prelevato a parametro zero appena tre mesi fa. Il suo impatto, invece, è stato straordinario: spiccano in particolare le prove brillanti contro l’Atalanta e, sopratutto, contro il Napoli, dove è riuscito ad effettuare una grande prova in marcatura su Lukaku.