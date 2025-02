Napoli, il colpo dalla Serie A è possibile: la risposta fa sognare i tifosi

Mercato Napoli ultimissime- La risposta accende l’ipotesi di mercato: addesso l’arrivo al Napoli è possibile.

Il Napoli ha appena chiuso una sessione di mercato non del tutto soddisfacente, come ha amesso lo stesso Giovanni Manna in precedenza. Per rimediare parzialmente, però, potrebbe arrivare un mercato estivo molto più movimentato, forte dell’incasso già avvenuto dall’addio di Kvaratskhelia e di quello che arriverà dalla cessione di Osimhen. D’altronde, Antonio Conte ha già chiarito a tutta la dirigenza azzurra come con l’aggiunta delle coppe nella prossima stagione sarà fondamentale contare su una rosa decisamente più profonda e ricca di alternativa rispetto all’attuale.

Napoli, possibile colpo dall’Udinese: l’annuncio

Qualche colpo potrebbe arrivare dall’Udinese, squadra in cui il Napoli ha messo sott’occhio un vasto numero di calciatori. In particolare, può essere una suggestione quella di Solet, difensore che ha impressionato nell’incrocio fra le due squadre al Maradona della scorsa giornata.

Ha svelato qualche aneddoto su di loro il responsabile scouting del club friulano Andrea Carnevale (tra l’altro anche ex giocatore del Napoli, con due Scudetti vinti insieme a Maradona). Carnevale non si è tirato indietro rispetto alle possibili voci di mercato:

Solet al Napoli? È pronto per una top. Lui, Bijol e Lucca sono stati richiesti a gennaio, ci sarà la fila per loro a giugno.

Solet-Napoli, Carnevale senza dubbi

Tutti e tre sono acquisti che il Napoli potrebbe seriamente scegliere di intraprendere in estate. Probabile, infatti, che arrivi un altro difensore centrale che possa fungere da alternativa a Buongiorno e Rrahmani, che dovranno sicuramente rifiatare di più con il doppio impegno. Carenevale ha esaltato il talento di Solet anche con un paragone incredibile:

“Solet è più forte di Koulibaly che avevo visto nell’under 21 di allora. Ha fatto delle cose su Anguissa nel match contro il Napoli che il camerunense sembrava piccolino. Anche ieri Solet ha giocato in un modo che ti fa capire che ha una grande fermezza difensiva. Fa paura anche a me”

Un pochino minori, invece, le chances per Lucca, che era stato valutato dall’Udinese ben 35 milioni a gennaio: sembra difficile che il Napoli possa investire una somma simile in un ruolo già occupato da Lukaku. In più, Carnevale ha evidenziato come quest’ultimo abbia caratteristiche decisamente diverse:

Lucca è cresciuto tantissimo. Al Napoli come Vice Lukaku? Hanno caratteristiche diverse, per me non è adatto

Insomma, l’asse Napoli-Udinese potrebbe essere caldissimo in estate. D’altronde, i rapporti fra i due club sono ottimi, come dimostrano le tante operazioni chiuse nel corso degli anni.