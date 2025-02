Ribaltone Napoli, De Laurentiis ha deciso: incontro e ipotesi rinnovo

Notizie calcio Napoli – In casa azzurra bisogna registrare una decisione importante presa da Aurelio De Laurentiis.

Dopo il pari rimediato allo Stadio Olimpico contro la Roma, il Napoli di Antonio Conte ha pareggiato anche contro l’Udinese. Domenica sera, infatti, gli azzurri non sono andati oltre l’1-1 contro il team friulano.

L’Inter, dal canto suo, non si è lasciata sfuggire l’opportunità di riaccorciare sul Napoli. La ‘Beneamata’, infatti, non è si fatta beffare di nuovo dalla Fiorentina, visto che ieri sera ha vinto per 2-1. Ma in casa partenopea, nel frattempo, bisogna registrare una decisione importante presa da Aurelio De Laurentiis.

Nuovo centro sportivo Napoli, De Laurentiis vuole rinnovare il contratto per restare a Castel Volturno

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il patron partenopeo è arrivato ieri a Castel Volturno con l’intenzione di non cambiare sede per il centro sportivo del Napoli. Il contratto attuale del club azzurro, infatti, scadrà l’anno prossimo ed Aurelio De Laurentiis ha tutta la voglia di rinnovare il rapporto con la famiglia Coppola (ovvero i proprietari dell’area dove sorge il Training Center del team campano).

Nella giornata di ieri, dunque, Aurelio De Laurentiis (in compagnia di Andrea Chiavelli, amministratore delegato azzurro, ha avuto proprio un incontro con la maglia Coppola. L’intenzione del presente del Napoli è quella di ampliare la zona, sfruttando sia il campo da gol che parte dell’hotel. Questa scelta da parte del patron, di fatto, è un ribaltone.

In un primo momento, infatti, Aurelio De Laurentiis aveva visto altre aree per far sorgere il nuovo centro sportivo del Napoli. Nelle prossime settimane, quindi, sicuramente ci saranno delle grosse novità su tale fronte.

Napoli, il prossimo turno di campionato può essere decisivo: ecco la speranza dei tifosi

Nel frattempo, però, in casa Napoli bisogna segnalare comunque dei momenti di riflessione. I due pari con Roma ed Udinese, infatti, hanno visto un calo fisico da parte degli uomini guidati da Antonio Conte.

I tifosi azzurri, quindi, sperano che la loro squadra del cuore possa riprendersi il prima possibile, visto che il prossimo turno di campionato può essere decisivo nella lotta scudetto. Il Napoli, infatti, giocherà sabato all’Olimpico contro la Lazio, mentre l’Inter domenica sarà ospite della Juventus.