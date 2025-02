Gli chiedono del Napoli, Marotta stupisce in diretta: la risposta

Calcio Napoli ultimissime – In casa azzurra, c’è grande delusione per il pareggio ottenuto al Maradona, contro l’Udinese. Questa sera, invece, in campo l’Inter: il commento di Marotta nel pre partita è imperdibile.

Le ultimissime ore per il calcio Napoli sono caratterizzate sicuramente dalla delusione per un pareggio contro l’Udinese, ottenuto nella sfida di domenica sera, che lascia l’amaro in bocca. La squadra azzurra non è apparsa al meglio e la speranza da parte dei tifosi di fede azzurra è che possa trattarsi di un episodio isolato. C’era, insomma, la possibilità di mandare un messaggio forte e chiaro, ulteriore, all’Inter, questa sera in campo contro la Fiorentina per concludere la giornata del campionato di Serie A ora in corso.

Ora, i nerazzurri hanno la possibilità di accorciare il distacco dalla squadra di Antonio Conte nella sfida contro la compagine allenata da Raffaele Palladino. Ad averne parlato è stato il presidente del club nerazzurro, Beppe Marotta, intervenuto ai microfoni di DAZN: nel corso della medesima intervista, il numero uno dell’Inter ha risposto a chi gli ha chiesto della lotta Scudetto e dell’inseguimento al Napoli.

Nel corso del pre partita Inter – Fiorentina, il presidente del club nerazzurro Beppe Marotta ha parlato dell’inseguimento al Napoli. Una presa di posizione netta da parte dell’ex dirigente di Juventus e Sampdoria, che ha preferito spostare l’attenzione altrove.

Di seguito, quanto dichiarato da Marotta a tal riguardo:

“Quando giochiamo lo facciamo per vincere a prescindere dall’avversario. Nei giorni scorsi c’è stata grande amarezza per la sconfitta ma questo deve essere una motivazione in più. Non c’è nulla da rimproverare alla squadra. Dal punto di vista psico fisico è pesata un po’ la testa nell’ultimo periodo. Dobbiamo adeguarci ad un calendario pesante ma la stanchezza è sicuramente un fattore non un alibi”.

Inter, Carlos Augusto: “Napoli? Ci penseremo dopo”

A fare da eco al numero uno dell’Inter, Beppe Marotta, è l’esterno Carlos Augusto, che ha voluto mantenere la tensione ben salda sul match contro la Fiorentina.

Segue quanto dichiarato dal calciatore poco prima dell’inizio del match tra i nerazzurri e i Viola: