Fedele mette nel mirino Conte e si sbilancia sullo Scudetto: l’analisi fa discutere

Calcio Napoli ultimissime – Il giorno dopo la sfida contro l’Udinese, Enrico Fedele esprime la sua opinione sugli azzurri: non manca la critica ad Antonio Conte.

C’è ancora delusione per il Napoli calcio, considerando quelle che sono le ultimissime dopo il pareggio ottenuto nella sfida di domenica sera contro l’Udinese. C’è la sensazione che si poteva e si doveva dare di più, malgrado delle difficoltà oggettive che stanno sicuramente complicando il cammino dei partenopei in questa fase di campionato. Ora, però, la stagione sta entrando in una fase decisiva, motivo per cui bisogna guardare con fame e cattiveria al futuro, se l’aspirazione è quella di lottare fino in fondo per la vittoria di Serie A.

Nel frattempo, il dibattito circa il momento attuale degli azzurri continua e a esprimere un punto di vista a tal proposito è stato Enrico Fedele, intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Durante il medesimo intervento, Fedele ha avuto modo di sottolineare come, dal suo punto di vista, quello contro l’Udinese sia stato un punto guadagnato. “Per me il Napoli dal secondo tempo della Roma in poi ha palesato un po’ di stanchezza”, ha dichiarato il dirigente sportivo.

Notizie calcio Napoli, Fedele: “Gli azzurri possono vincere lo Scudetto al 75%”

Enrico Fedele ha fatto il punto della situazione in casa Napoli, soffermandosi sulla partita contro l’Udinese ma non solo.

Di seguito, quanto sostenuto dal dirigente a tal riguardo:

“Per me quello maturato ieri è stato il più bel risultato in campionato, perché dimostra che il Napoli non perde partite che in altre occasioni si perdono. E per questi segnali che dico che il Napoli al 75% può vincere lo Scudetto. Oggi leggo e sento tante critiche sui singoli, come se improvvisamente non servissero più, invece è stata una partita che ha dato un chiaro segnale sull’esito della stagione azzurra. Non mi piace l’accanimento verso Mazzocchi, è una cosa che non consento”.

Ultimissime news SSC Napoli, Fedele: “Conte vale 10, ma a volte non dovrebbe parlare”

Nel corso dell’intervista in questione, Enrico Fedele ha parlato anche del tecnico della SSC Napoli, Antonio Conte.

Questa la sua considerazione in merito: