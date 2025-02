Runjaic si espone sulla lotta Scudetto: risposta a sorpresa sul Napoli

Ultimissime calcio Napoli- Runjajic si espone a sorpresa in conferenza sulla lotta Scudetto: risposta incredibile sul Napoli.

Il Napoli ha pareggiato contro l’Udinese, sprecando una chance per mantenere un vantaggio maggiore sull’Inter nella lotta Scudetto. L’Inter, così, ha l’opportunità di accorciare domani a -1 nel replay del match contro la Fiorentina (il secondo in una settimana dopo il recupero perso per 3-0 giovedì). Per Conte, comunque, non c’è da fare drammi: un pareggio contro i friulani ci può stare.

Ha parlato in conferenza stampa il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic al termine del match, dicendo la sua anche sugli azzurri e sulla lotta Scudetto, oltre che sul prestigioso pareggio di stasera.

Runjaic a sorpresa sulla lotta Scudetto

Al tecnico è stato inanzitutto chiesto se si aspettasse di più da questo Napoli:

“Hanno giocato una buona partita con grande energia e un ottimo inizio. Nei primi 5 minuti ci hanno sorpreso, po il gol del pareggio ci ha dato energia e fiducia nel tornare a casa con punti e lo abbiamo fatto”.

Un risultato, comunque, che riempie d’orgoglio l’allenatore polacco:

“Eravamo consapevoli che stasera uno o due errori di troppo ci sarebbero costati cari. Credevamo fortemente di riuscire nel nostro lavoro e penso che questo punto abbia lo stesso valore di tanti altri ma psicologicamente in realtà è diverso: ci dà fiducia”

Risposta a sorpresa, poi, sulla lotta Scudetto, su cui rivela una sua preferenza:

Spero lo vinca il Napoli, sono onorato di essere qui per la prima volta da grande appassionato di Maradona

Un “tifoso”, dunque, in più per il Napoli, che però ha adempiuto con grande professionalità il suo compito stasera, facendo un piccolo scherzetto a Conte e i suoi.