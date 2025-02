Conte risponde piccato in conferenza: “Non è un problema mio”, svelata la richiesta della società

Ultime calcio Napoli- Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa: arriva anche una risposta sull’obiettivo Scudetto.

Finisce 1-1 fra Napoli e Udinese. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, arrivato dopo un buon primo tempo, chiuso però in parità a causa i una grossa ingenuità sul finire della prima frazione. Peggiore, invece, il Napoli visto nella ripresa, quasi mai pericoloso. Gli azzurri sprecano così una grande chance e adesso rischiano di vedere l’Inter accorciare a -1 domani in classifica.

Ha parlato di tutti i temi offerti da questa gara Antonio Conte in conferenza stampa. Il tecnico non si afferma completamente deluso e afferma, come già fatto nella sua intervista a Dazn, come un pareggio contro l’Udinese non sia affatto un qualcosa da vedere in modo così negativo.

Conte, le parole in conferenza stampa

Questo il suo commento sulla partita:

“L’Udinese è un avversario fisico, difficile da giocarci contro. Giocando con loro c’è un dispendio fisico. C’è rammarico, ma ci sta fare un pareggio. Potevamo sfruttare nel primo tempo le occasioni avute. E secondo me dovevamo essere più attenti a non far rientrare l’Udinese in partita. Ma questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Stiamo sereni, prendiamo il buono. Altrimenti rischiamo di andare fuori giri”.

All’allenatore poi è stato chiesto se questa partita abbia delle similitudini con il pareggio last minute della scorsa giornata contro la Roma:

Penso siano due partite differenti. Abbiamo pagato qualcosa dal punto di vista delle energie per via del gioco dell’Udinese. La nostra idea è quella di mettere pressione all’avversario e tenere più palla. Penso che meritassimo di più. Però fidatevi che ci sta. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di importante, non posso chiedere oltre. Se qualcuno resta deluso per un pareggio non è un problema mio.

L’allenatore ha anche affermato chiaramente come l’obiettivo Scudetto sia molto in più rispetto a quanto chiesto dalla società:

La richiesta della società era di entrare in Europa. Significa anche Europa League e Conference League, per mettere i puntini sulle i. Quest’onda dobbiamo cavalcarla, perché più stiamo in cima, più il vento tira forte perché ti vogliono tirare giù. Giocano tutti al 110%

Insomma, Conte ha sfruttato questo intervento per chiarire nettamente come non ci sia alcun obbligo Scudetto in casa Napoli, ma solo quello di sudare la maglia e dare il massimo per i tanti tifosi che anche oggi hanno riempito il Maradona.