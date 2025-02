Garnacho al Napoli, è ancora possibile: aggiornamento di mercato

Calciomercato Napoli ultimissime- Non è finita la trattativa del Napoli per Garnacho: arriva l’annuncio di mercato a sorpresa.

Il mercato di gennaio ha visto diverse trattativa saltate in casa Napoli e, così, la rincorsa al sostituto di Kvaratskhelia si è chiusa con una frettolosa virata sul “gong” su Okafor. Gli obiettivi azzurri, come confermato anche dal ds Manna, erano però ben altri. In cima a questa lista c’era infatti Alejandro Garnacho del Manchester United, per cui però ci sono stati notevoli complicazioni sia nel trattare con il Manchester United, che con il calciatore per le loro elevate richieste. Nulli, poi, anche i tentativi per Adeyemi del Borussia Dortmund e Saint-Maximin dell’Al Ahli.

Garnacho-Napoli, nuovo tentativo in estate

Così, Okafor è diventato di fatto la miglior pista nelle ore finali del mercato. È molto probabile, comunque, che nella prossima estate arrivi un nome di caratura maggiore, magari anche uno di quelli già trattati in questo mese di gennaio. Lo conferma anche Nicolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.

Secondo l’esperto di mercato, il Napoli si muoverà per un nome di livello maggiore, sfruttando anche il budget a disposizione grazie all’incasso non speso di Kvaratskhelia e a quello futuro di Osimhen. Le piste che verranno sondate sono quelle già note:

“Garnacho tornerà d’attualità e questa eventuale operazione dipenderà molto dalla richiesta dello United. In lista rimane ovviamente anche Adeyemi. Con il Borussia c’era già l’accordo ma poi il giocatore ha preferito rimanere in Bundesliga fino a giugno”. “Due opzioni da tenere sotto controllo ma il lavoro di Manna non si ferma certo qui. Un’altra ipotesi è Zhegrova del Lille. Oltre a loro, resta l’interesse anche per Yeremay del Deportivo La Coruna. Il Napoli era pronto anche a farsi avanti ma il club galiziano si è sempre dimostrato irremovibile ad una trattativa, esigendo i 20 milioni della clausola rescissoria”.

Napoli, quale sarà il grande colpo in estate?

Potrebbe non essere finti qui il tormentone Garnacho. In estate, il Napoli avrà più tempo per trattare e per provare a risolvere quegli intoppi che sembravano pressocché insuperabili in una sessione più breve come quella di gennaio.

Non solo, perché il Napoli avrà modo di approfondire anche le altre piste. Potrebbe, così, ad esempio cambiare idea Karim Adeyemi, per cui la trattativa è saltata proprio per la volontà del calciatore. Al termine della stagione, con una probabile mancata qualificazione alle coppe, il tedesco potrebbe compiere nuove valutazioni sul suo futuro. Ovviamente, però, non si possono affatto escludere nuove piste che potranno maturare nei prossimi mesi.