Manna: “Kvaratskhelia? Noi quasi ricattati. Il Napoli ha un obiettivo preciso”, poi l’annuncio a sorpresa su Garnacho!

Ultimissime Calcio Napoli – Terminata la conferenza stampa del DS del Napoli Giovanni Manna. Quest’ultimo, ha parlato direttamente da Castel Volturno.

Il mercato invernale ha creato non pochi problemi al Napoli. La società azzurra ha perso Khvicha Kvaratskhelia e non è riuscito a rimpiazzarlo con un colpo da novanta. Tale problematica, ha scatenato non poche polemiche da parte dei tifosi che si aspettavano un altro tipo di atteggiamento da parte della società.

Manna: “Vogliamo l’accesso in Champions, magari dalla porta principale”

Da Castel Volturno è andata in scena la conferenza stampa del DS Manna. Di seguito le parole del dirigente.

Sulla cessione di Kvaratskhelia e il mancato sostituto: “Ci tenevamo a precisare quelle che sono le dinamiche di quanto successo nell’ultimo mese. Noi ringraziamo Kvaratskhelia per quello che ha fatto per il Napoli. Abbiamo provato a sanare una situazione complessa, quindi siamo stati costretti a mettere a segno questa cessione. Per certi versi posso dire che siamo stati quasi ricattati. Noi abbiamo lavorato sul mercato per sostituirlo, ma non siamo riusciti a concretizzare alcune situazioni. A gennaio i valori sono sempre diversi da quelli reali, ancor più perché i calciatori forti non lasciano la propria squadra. Kvaratskhelia non voleva restare a Napoli, quindi perchè insistere in questa direzione. A Napoli vogliamo calciatori ricchi di valori che siano motivati e sopratutto disposti a lavorare. Le persone devono essere convinte e capire ciò che stanno facendo. Non dobbiamo darci delle colpe, bisogna voltare pagine e andare avanti”. Sulla trattativa: “Kvaratskhelia era in contatto con il PSG da maggio dell’anno scorso. In questi sei mesi, noi abbiamo raggiunto il nostro massimo ma non ci siamo riusciti, motivo per il quale abbiamo aperto alla trattativa il primo gennaio”.

Oltre alla delicata questione legata al talento georgiano, il DS del Napoli ha affrontato anche il tema legato ai rinnovi. Di seguito le sue parole.

Sui rinnovi: “Abbiamo raggiunto l’accordo con Olivera per il rinnovo. Invece, per quanto riguarda Meret posso dire che il calciatore vuole restare, motivo per il quale ci incontreremo a breve con il calciatore e l’agente per concordare il tutto. Infine, c’è anche il discorso legato ad Anguissa che ha due anni di opzione ma per tranquillizzarlo stiamo lavorando ad un possibile rinnovo”.

Manna e gli obiettivi sfumati a gennaio

Il direttore sportivo del Napoli ha poi toccato ulteriori temi delicati. Infatti, la rabbia del popolo azzurro è tutta dipesa dal mancato arrivo dei profili seguiti. Di seguito le sue parole.

Su Danilo: “Ero sicuro di chiudere nei giorni successivi all’accordo, visto che avevamo concluso tutto. L’abbiamo portata fino ad un certo punto, ma poi non siamo riusciti ad arrivare dove volevamo perché il giocatore ha fatto una scelta di vita”. Su Comuzzo: “Avevamo pensato di fare un grosso investimento anche in prospettiva. Da tale situazione dipendeva anche il futuro di Rafa Marin, al quale avevo promesso che sarebbe andato altrove per giocare. Noi abbiamo presentato un’offerta importante alla Fiorentina che però non siamo riusciti a portare al termine”. Su Garnacho e gli obiettivi sfumati: “Abbiamo fatto un’offerta importantissima allo United. Il calciatore per lasciare la Premier a gennaio voleva essere accontentato economicamente, ma è una cosa che al momento non possiamo fare. Noi abbiamo una tetto salariale da rispettare, sia per la società che per i calciatori già presenti in rosa. Discorso diverso per Adeyemi che invece non ha voluto lasciare la Germania, ha scelto di non venire a Napoli. A tal punto noi non abbiamo insistito più di tanto. Io non devo convincere i giocatori a venire a Napoli, sennò vuol dire che non sei il profilo adatto alla nostra società”. Su Saint-Maximin: “C’era l’accordo con il club, ma poi ci sono state richieste particolari dall’Arabia che poi non potevamo di certo rispettare. Magari l’errore è stato proprio quello di concentrarsi prima su profili più alti e poi su casi del genere”. Su Okafor: “Non è vero che non ha superato le visite mediche a Lipsia. Al momento, però, posso dire che è un po’ indietro rispetto ai compagni di squadra. Penso che abbia bisogno di un po’ di tempo per rientrare in condizione”. Su Dorgu: “Da tempo lavoravamo sul suo profilo, ma poi quando arriva il Manchester United con un’offerta fuori mercato non possiamo chiedere di aspettare. A noi servono giocatori forti, bravi e se magari sono di prospettiva è ancora meglio. Di certo non possiamo prendere calciatori in scadenza, facendo contratti da cinque milioni e pagarne sei di commissioni. Non faremo mai queste cose. Ripeto, il Napoli non finisce oggi quindi bisogna essere bravi adesso dimostrando la nostra compattezza. Rimaniamo concentrati per il nostro obiettivo: l’entrata in Champions League”. Su Yeremay: “Si tratta di un calciatore che abbiamo visto e monitorato, ma niente di più”.

Il DS Manna ha poi voluto “frenare” gli entusiasmi in casa Napoli. Infatti, il direttore sportivo ha sottolineato il vero obiettivo della società per la stagione in corso. Di seguito l’annuncio.

Sugli obiettivi: “Tutti noi sappiamo cosa dobbiamo fare, anche l’allenatore. Il Napoli non è finito con la fine del mercato. Noi siamo concentrati sui nostri obiettivi, ma ciò non vuol dire che non vogliamo sognare. Al tempo stesso, però, bisogna avere sempre contatto con la realtà. Noi lavoriamo e restiamo concentrati, sempre”. Sull’estate scorsa: “La situazione è stata molto chiara. Abbiamo dovuto aspettare la cessione di Osimhen per chiudere alcuni colpi negli ultimi giorni di mercato. Questa volta, però, la situazione potrebbe essere diversa vista la cessione di Kvaratskhelia. Partiamo senza dubbio in vantaggio, motivo per il quale bisogna iniziare a lavorare già da adesso per l’estate”.

Infine, Giovanni Manna ha parlato anche della cessione (ormai sfumata) di Rafa Marin e dell’arrivo di Billing. Proprio nel discorso legato al centrocampista azzurro, il dirigente ha aperto anche una parentesi molto importante legata al rapporto con il mister Antonio Conte. Di seguito le parole.