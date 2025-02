Rafa Marin, messaggio social dopo la mancata cessione: l’annuncio (FOTO)

Ultime Napoli calcio- Rafa Marin torna a parlare sui social dopo le tante voci di mercato e l’addio mancato al Napoli: messaggio ai tifosi.

Il calciomercato di gennaio ha regalato notevoli colpi di scena per il Napoli. L’addio di Kvaratskhelia ha portato infatti ad una rincorsa al sostituto conclusasi solo all’ultimo giorno di mercato con l’acquisto di Noah Okafor. Non è arrivato, invece, alcun rinforzo in difesa, nonsotante all’inizio del mercato sembrasse un obiettivo prioritario per aggiungere un’altra alternativa di livello all’infortunato Buongiorno, che non dovrebbe partire dall’inizio neanche contro l’Udinese.

FOTO- Il messaggio social di Rafa Marin

Il mancato arrivo di un altro centrale ha creato una sorta di effetto domino, impedendo allo stesso tempo l’addio del fin qui “oggetto misterioso” Rafa Marin. Era tutto definito per la sua cessione direzione Villarreal ma il mancato acquisto di un suo sostituto ha di fatto bloccato la cessione e forzato la sua permanenza a Napoli.

Il difensore centrale spagnolo è tornato, comunque, a parlare sui social con una storia (scritta in italiano) con un messaggio chiarissimo per i tifosi: “Più forte e sicuro che mai”. Il giocatore, quindi, non vuole assolutamente mollare con la concentrazione e mostra chiaramente la sua voglia di farsi valere in questi mesi con la maglia del Napoli aldilà di cosa è successo negli istanti finali del calciomercato.