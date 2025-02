Napoli, ecco quando giocherà Okafor: la scelta

Acquisti – Noah Okafor è arrivato da poco a Napoli ma già ha una voglia matta di calpestare l’erba del Maradona, ecco quando avverrà.

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Udinese, gara da non sottovalutare visto che permetterebbe agli azzurri di andare momentaneamente a +6 dall’Inter che poi ospiterà la Fiorentina nel posticipo di lunedì sera. Al Meazza andrà in scena la gara tra Inzaghi e Palladino, nella speranza che il tecnico campano possa nuovamente fare risultato e aiutare la sua squadra del cuore. I partenopei però dovranno prima fare il loro dovere, battendo i bianconeri. Una squadra in netta crescita che in avanti avrà ancora una volta Lucca: giocatore che il Napoli segue per l’estate.

Conte adesso dovrà sfidare Udinese, Lazio e Como prima dello scontro diretto al Diego Armando Maradona contro l’Inter. Gara che potrebbe spaccare in due il campionato, visto anche il periodo (marzo).

Okafor scalda i motori, può subentrare con l’Udinese

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle scelte di Antonio Conte per la sfida di domani del Napoli contro l’Udinese. Solo conferme per il tecnico salentino rispetto all’undici schierato a Roma: tridente con Lukaku affiancato da Politano e Neres. A disposizione e convocabile Okafor, ultimo arrivo dal mercato che potrebbe trovare spazio a gara in corso.

Non si cambia né a centrocampo né in difesa, dove Buongiorno è recuperato ma dovrebbe partire ancora dalla panchina: titolare Juan Jesus accanto a Rrahmani. Potrebbe essere una partita dagli spazi aperti, Okafor si tiene pronto. Gli azzurri dopo l’Udinese affronteranno la squadra che più li ha messi in difficoltà in stagione, la Lazio. Con i biancocelesti c’è un pessimo score: 2 sconfitte in due partite tra Coppa Italia e campionato.

Ancora Juan Jesus titolare, probabili formazioni Napoli-Udinese

I partenopei tra poco più di 24 ore scenderanno in campo per affrontare l’Udinese, Kosta Runjaić alla sua prima esperienza in Serie A si è mostrato un allenatore preparato e capace di mettere in difficoltà le big. Conte ha fatto le sue scelte, con Juan Jesus che – come dichiarato dal tecnico nella conferenza di oggi- domani ribadirà la sua titolarità.

NAPOLI (4-3-3, probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte