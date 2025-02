ESCLUSIVA- Il Napoli pensa ad un colpo dalla Bundesliga: sondato un super talento

Napoli calciomercato ultimissime- Interesse del Napoli per un grande talento della Bundesliga: è un obiettivo per l’estate.

Il Napoli ha appena terminato un calciomercato di gennaio piuttosto movimentato e che non ha lasciato del tutto soddisfatti i tifosi. Ci si aspettava, infatti, un colpo di maggiore spessore per rimpiazzare Kvaratskhelia rispetto ad Okafor, su cui tanti sono i dubbi. Una magra consolazione è rappresentata dal tesoretto che il club potrebbe avere da investire nel mercato estivo, composto dal ricavato non ancora speso dalla cessione del georgiano e da quello derivante dal probabile addio a titolo definitivo di Osimhen.

ESCLUSIVA- Il Napoli punta Mert Komur

Iniziano così ad emergere chi potrebbero essere i primi obiettivi che il Napoli si pone per investire questa ingente somma. Secondo quanto riportato in esclusiva da Spazionapoli.it, il club avrebbe nel suo taccuino anche il nome di Mert Komur, trequartista classe 2005 dell’Augsburg. Per lui, sarebbero avvenuti anche i primi incontri con l’entourage del calciatore.

Si tratta di uno dei gioielli del calcio tedesco: classe 2005, ha totalizzato in carriera fra Bundesliga e Coppa di Germania 17 presenze condite con 2 gol e 1 assist. Il Napoli starebbe valutando seriamente l’idea di portarlo in azzurro in estate: il suo nome intriga infatti moltissimo il ds Manna come possibile rinforzo in prospettiva della rosa partenopea.

Komur-Napoli, tutto sull’obiettivo azzurro

All’Augsburg sin dalle giovanili, ha esordito in Bundesliga il 7 aprile dello scorso anno, subentrando nel quatto d’ora finale contro l’Hoffenheim. Poco il tempo impiegato per realizzare anche il suo primo gol nel massimo campionato tedesco, avvenuto poco più di un mese dopo contro un’avversaria di livello come il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nell’ultima giornata di questo.

In questo campionato, Komur è riuscito a trovare man mano più spazio ed ha siglato il suo secondo gol in Bundesliga nella gara della scorsa settimana contro il St.Pauli.

Komur gioca come trequartista o, comunque, da centrocampista con caratteristiche offensive. Fra le sue maggiori capacità, spicca l’abilità nel dribbling, che lo rende un calciatore estremamente tecnico e dotato di una grande visione di gioco. Si tratta di un calciatore non estremamente fisico, ma nemmeno brevilineo in considerazione del suoi 1.83 metro di altezza Il suo contratto è in scadenza nel 2027. Il suo futuro però potrebbe non essere in Bundesliga, ma colorarsi del colore azzurro: nel taccuino di Manna c’è anche il suo nome.