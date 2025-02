Clamoroso Osimhen: offerta la clausola al Napoli, perché è saltata la cessione

Ultimissime calciomercato Napoli- Che retroscena su Osimhen: ha fatto saltare un affare che sembrabva fatto a gennaio.

Continua ad essere oramai da un anno o quasi un tormentone del mercato del Napoli la situazione di Victor Osimhen. Per tutta la scorsa estate, infatti, il club azzurro si è trovato infatti “bloccato” dalla sua mancata cessione, su cui la società contava per poter incassare i 120 milioni della sua clausola rescissoria. Invece, la cessione è arrivata solo a mercato europeo finito direzione Galatasaray, in prestito secco e con contestuale rinnovo e adeguamento della clausola rescissoria.

Incredibile Osimhen: l’Al Ahli aveva offerto 80 milioni

Adesso, l’ammontare della clausola della punta ex Lille è di 75 milioni di euro e la prossime estate ripresneterà, con tutta probabilità, lo stesso tormentone della scorsa per “cercare” una squadra interessata a pagarla. Ma c’è un retroscena: un club disposto a pagare questa somma si era presentato già a gennaio.

Il portale Calciomercato.com, infatti, conferma l’indiscrezione rilanciata ieri dal quotidiano Cronache di Napoli: l’Al Ahli aveva infatti offerto al Napoli a gennaio 80 milioni (cioè 5 milioni in più rispetto alla clausola). L’affare è però saltato a causa del rifiuto del calciatore, determinato a restare per almeno altri sei mesi al Galatasaray e non abbandonare il calcio europeo così presto.

Dove può andare Osimhen in estate

Secondo il portale, così, Osimhen vorrebbe lasciare la Turchia al massimo in estate, contando di chiudere la stagione con una doppietta campionato-Europa League. Il Galatsaray, tra l’altro, non sarebbe affatto da escludere nella corsa estiva per il suo acquisto, in cui si sicuramente andrebbe inclusi anche Manchester United e Juventus.

In particolare, non sarebbe per nulla da escludere un forte inserimento proprio dei rivali juventini. I colori bianconeri rimangono infatti un’opzione per il futuro di Osimhen in virtù del rapporto di reciproca stima con Cristiano Giuntoli. Restano quindi solo sullo sfondo le opzioni Arsenal e Chelsea.

I Blues erano stati forse quelli più forti su di lui in estate, ma senza mai avvicinarsi alla richiesta del Napoli. Il buon rendimento degli attaccanti attualmente presenti in rosa difficilmente farà cambiare idea nel giro di un anno. Va ricordato, però, come sia cambiata anche la richiesta del Napoli, che adesso si accontenterebbe di 75 milioni. L’abbassamento del suo valore, quindi, potrebbe portare altri club ad inserirsi nella corsa (come ad esempio il Paris Saint-Germain).