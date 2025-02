News SSC Napoli, annuncio da sogno: firma in arrivo

Ultimissime calciomercato Napoli- Annuncio da sogno: tre giocatori stanno per firmare il loro contratto con il Napoli.

Si è appena concluso un calciomercato piuttosto ricco di discussioni e polemiche in casa Napoli. L’acquisto last minute di Okafor per sostituire Kvaratskhelia è stato accolto non benissimo dall’ambiente ed è dovuto intervenir quest’oggi in conferenza stampa il ds Manna per offrire delle spiegazioni sulle mosse azzurre nell’ultimo mercato.

Nella conferenza stampa, il ds ha toccato tanti temi: dagli acquisi effettivamente avvenuti, a quelli saltati, senza trascurare un occhio per i giocatori che erano in rosa dall’inizio della stagione.

Manna annuncia: tre firme in arrivo

Proprio in riferimento a tre azzurri è arrivato un annuncio molto importante: sono infatti cosa fatta i rinnovi di Olivera, Meret e Anguissa. Tre colonne del Napoli capolista in Serie A di questa stagione che, quindi, si apprestano ad indossare la maglia azzurra ancora a lung

“Abbiamo raggiunto l’accordo con Olivera per il rinnovo. Invece, per quanto riguarda Meret posso dire che il calciatore vuole restare, motivo per il quale ci incontreremo a breve con il calciatore e l’agente per concordare il tutto. Infine, c’è anche il discorso legato ad Anguissa che ha due anni di opzione ma per tranquillizzarlo stiamo lavorando ad un possibile rinnovo”.

Insomma, per queste tre stelle della squadra azzurra non ci sarà nessun caso Kvaratskhelia o simile: le firme sono davvero vicine per i loro rinnovi contrattuali. Semplicemente, queste verranno formalizzate con calma e senza fretta nelle prossime settimane.

Manna così ha tranquillizato tuti in merito a tre casi che rischiavano di diventare spinosi nei prossimi mesi. Olivera, infatti, è stato autore fin qui di una stagione straordinaria e il contratto fino al 2027 andava sicuramente esteso. Su di lui, pochi dubbi: il calciatore ha scelto con fermezza di continuare la sua avventura azzurra.

Anguissa, invece, ha un contratto che già prevede l’attivazione di un’opzione per estenderlo di due anni, ma il ds ha affermato di volere un prolungamento ulteriore per rendere il calciatore più tranquillo e premiarlo per la grande stagione effettuata fin qui.

Il caso più spinoso di questi sembrava quello di Meret (contratto in scadenza a fine stagione) ma anche per lui non ci sono problemi: il rinnovo arriverà a breve. Allontanate, dunque, le voci su un possibile interesse dell’Inter che, comunque, non avevano trovato molto riscontro.