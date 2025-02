Ora è UFFICIALE: lascia il Napoli dopo 10 anni, è arrivato l’annuncio

Mercato Napoli ultimissime- Arriva anche l’annuncio ufficiale: lascia il Napoli definitivamente dopo 10 anni.

Il calciomercato del Napoli è finito con notevoli polemiche. Il club azzurro è stato chiamato sin dalle prime battute del mercato a sostituire il partente Khvicha Kvaratskhelia, ma tale rimpiazzo è arrivato solo nelle ultime ore e non si tratta sicuramente di una pista di primo livello. La scelta di virare su Noah Okafor non ha convinto molto e, così, questa mattina è intervenuto in conferenza stampa anche il ds Manna per spiegare le difficoltà avute nel gestire questo mercato.

Gaetano resta al Cagliari: ora è UFFICIALE

Quest’oggi è stata però anche la giornata iin cui è stato annunciato definitivamente un addio al club di un calciatore che militava da praticamente 10 anni in azzurro: si tratta di Gianluca Gaetano. Lo ha comunicato il ds del Cagliari Bonato in una conferenza stampa relativa al calciomercato del club sardo, annunciando che sono maturate già le condizioni per il suo riscatto.

“Gaetano ha già maturato le condizioni per il riscatto. Questa seconda parte di stagione ci dirà come far evolvere le situazione. La volontà è di costruire una base da modellare, non rivoluzionare”.

Un addio annunciato già dall’estate, in considerazione di quanto il Cagliari credeva in lui, ma comunque divenuto definitivo solo nel corso della stagione.

Gateano-Napoli, addio dopo 10 anni

Lascia così il Napoli una volta per tutte dopo tanti prestiti una delle colonne del settore giovanile azzurro, entrato per la prima volta nel club nel 2015. Dopo l’ottimo rendimento nelle giovanili azzurre (con tanto di esordio in prima squadra) Gaetano ha giocato per un anno e mezzo alla Cremonese fra il gennaio 2020 e l’estate 2021, contribuendo alla promozione in Serie A del club.

Nella stagione 2022/2023 il centrocampista è rimasto al Napoli, figurando così nella rosa che ha conquistato il terzo Scudetto nella storia azzurra. Nonostante una stagione da comprimario, per lui resterà un emorabile momento quello del primo gol in Serie A siglato al Maradona contro l’Inter sul finire del campionato.

L’anno dopo, dopo il poco spazio a disposizione, è arrivata la cessione in prestito secco direzione Cagliari nel mercato di gennaio. Tornato al Napoli, Antonio Conte ha deciso di non puntare su di lui e, dopo un lunghissimo tira e molla, il giocatore è passato nuovamente al Cagliari questa volta in prestito con obbligo di riscatto vincolato al verificarsi di alcune condizioni. Con l’annuncio di oggi, è stato confermato l’addio definitivo per l’avvenirsi di queste: la fine di una storia decennale.