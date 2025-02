Notizie calcio napoli- Annuncio sorpredente dell’agente di un azzurrro: era stato vicino al trasferimento alla Juve!

Il calciomercato invernale si è chiuso non senza colpi di scena, stravolgendo di molto l’assetto di questa Serie A. Il Napolo si è ridotto sino alle ultime ore per acquistare un giocatore che andasse a sostituire, almeno numericamente, Kvaratskhelia in rosa e alla fine ha annunciato quasi sul gong l’arrivo di Noah Okafor dal Milan.

Non è stato, dunque, un mercato privo di emozioni per il Napoli, costretto a cedere una delle sue stelle e coinvolo in notevoli difficoltà nel sostituirlo. Poteva arrivare, però, anche un’altra grande cessione.

Raspadori-Juve, incredibile rivelazione

Dopo la fine del mercato, è intervenuto ai microfoni di “Calciomercato- L’originale”, in onda su Sky Sport, l’agente Tullio Tinti. Fra i suoi assistiti, c’è anche Jack Raspadori, su cui a rivelato degli interessanti retroscena.

L’agente ha infatti svelato che ci sono state eccome trattative per portarlo via dal Napoli:

“Raspadori chiaramente vorrebbe giocare un po’ di più, ma Conte è sempre stato chiaro con lui. Noi abbiamo cercato di dargli uno spiraglio e ci abbiamo provato fino alla fine, ma il Napoli è primo in classifica e dal loro punto di vista Raspadori è un’alternativa importante per i due centrocampisti offensivi”.

Incredibile risposta sulla squadra che è stata più vicina ad acquistarlo:

“La Juventus, ma anche l’Olympique Marsiglia”. Tutto vero: Raspadori poteva lasciare il Napoli

Il giocatore resterà invece al Napoli sotto la guida di Antonio Conte. Ad incidere sulla scelta del Napoli di bloccarlo, probabilmente, anche la rete siglata dallo stesso Raspadori contro il Venezia.

Tinti, comunque, ha specificato anche tutta la concentrazione di Raspadori sul proseguo della stagione del Napoli: “Spera di vincere un altro Scudetto col Napoli”.