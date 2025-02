Okafor è del Napoli, arriva l’annuncio ufficiale di De Laurentiis

Calciomercato Napoli ultimissime – Aurelio De Laurentiis ha appena annunciato l’arrivo in azzurro di Okafor.

Questa sessione invernale di calciomercato per il Napoli, di fatto, è iniziata dalla ricerca di un nuovo difensore centrale che, però, non è mai arrivato. Lo stravolgimento è poi arrivato con la cessione di Kvaratskhelia al PSG di Luis Enrique per circa 75 milioni di euro.

Dopo tantissime indiscrezioni sul calciatore georgiano, soprattutto Adeyemi e Garnacho, il Napoli ha virato su Okafor. Proprio quest’ultimo è stato appena annunciato da Aurelio De Laurentiis.

Okafor al Napoli, De Laurentiis ha ufficializzato l’arrivo dello svizzero

Il patron partenopeo, come di consueto, ha appena ufficializzato dal patron partenopeo sul proprio profilo ufficiale di X l’arrivo del calciatore svizzero: “Benvenuto Noah”.

Okafor, dunque, arriverà in prestito oneroso (circa 2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato ai 23 milioni di euro.