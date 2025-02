Diretta testuale di Napoli-Spezia, 17esima gara del campionato Primavera 2: gli azzurrini ricevono la visita della compagine ligure.

Prima vittoria del nuovo anno per il Napoli tra le mura amiche. Prestazione convincente dei ragazzi di mister Rocco, bravi a fare la propria partita e punire lo Spezia. Nota di rilievo per Ballabile, autore di una splendida doppietta.

Secondo tempo

90’+5 – Finisce qui il match! Vittoria meritata del Napoli, nulla da fare per lo Spezia.

90’+3 – Turi chiamato in causa dall’attaccante spezzino, ottima risposta del portiere napoletano fin qui mai chiamato in causa.

90′ – Concessi cinque minuti di recupero.

88′ – Ultime due sostituzioni per il Napoli: escono Raggioli e Colella, dentro Pinzolo e Di Martino.

82′ – Chiusura generosa di Raggioli che ripiega in difesa e priva l’avversario della sfera.

80′ – Altra azione corale del Napoli: Raggioli prova il super gol di sinistro, ma la palla finisce fuori.

78′ – Ennesima sostituzione per lo Spezia: Vannucci e Franchetti lasciano il posto a Del Sante e Arrighi.

77′ – I ragazzi di mister Rocco amministrano il vantaggio con grande qualità. Prestazione decisamente convincente della formazione napoletana.

73′ – Doppia sostituzione per il Napoli: fuori Cimmaruta e Ballabile, dentro Malasomma e De Martino.

69′ – Cambio anche per lo Spezia: Rapallini subentra a Baldetti.

68′ – Prima sostituzione in casa azzurra: Popovic cede spazio a Russo, reduce dal prestito al Torino.

67′ – GOOOOOL DEL NAPOLI! Doppia firma di Ballabile, autore di una rete straordinaria: il suo mancino da fuori area è un missile imprendibile per Tortorella.

64′ – Altro tentativo di Popovic sulla sinistra: dopo aver superato due avversari l’esterno conclude a rete, ma il suo tiro è impreciso.

63′ – Lo Spezia prova a creare pericoli, ma il Napoli è molto attento.

59′ – Popovic prova la conclusione a giro, ribatte la difesa bianconera. Prestazione insufficiente, finora, del numero 10 partenopeo.

55′ – Grandissima occasione per il Napoli! Gli azzurrini muovono velocemente palla nei pressi dell’area ma non riescono a concludere a rete, complice l’ottimo schieramento difensivo dello Spezia.

52′ – Tentativo di De Chiara dal limite dell’area, blocca con facilità Tortorella.

50′ – Partenza aggressiva dello Spezia, gli ospiti provano a ribaltare il risultato.

46′ – Ha inizio la seconda metà di gioco, palla allo Spezia.

Primo tempo

45’+1 – Termina il primo tempo. I partenopei vanno a riposo in vantaggio di uno a zero.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

42′ – Sortita offensiva di Gambardella che scambia palla con Raggioli e chiude l’azione con un tiro velleitario.

40′ – Primo giallo anche in casa azzurra, sanzionato De Chiara per fallo tattico.

39′ – Punizione per il Napoli dal limite, decisivo il tocco di Tortorella che colpisce di mano fuori dall’area e viene ammonito. Il tentativo di Popovic termina a lato.

37′ – Problemi per Fontanarosa, necessario l’ingresso in campo dello staff medico.

36′ – Seconda ammonizione in casa spezzina, punito Baldetti per la trattenuta su Ballabile in ripartenza.

35′ – Occasione Spezia! Sovrapposizione sulla corsia di destra dell’esterno ligure, passaggio rasoterra a trovare il compagno che conclude a botta sicura: decisivo l’intervento di Turi, ma il guardalinee segnala offside.

33′ – Borriello è indemoniato, la sua pressione mette in pericolo Garzia che riesce con difficoltà a liberarsi della palla.

32′ – Forcing degli azzurrini, ancora vicini al doppio vantaggio da sviluppi di calcio di punizione. Tortorella nega a De Chiara la gioia del gol.

30′ – Occasione Napoli! Raggioli riceve un preciso filtrante e si libera del difensore con una giocata raffinata. Il suo destro sfiora il palo.

28′ – GOOOOL DEL NAPOLI! Borriello semina il panico sulla sinistra e offre palla a Ballabile, impeccabile nel battere a rete. Vantaggio azzurro!

26′ – Spunto di Baldetti sulla fascia sinistra, chiude tutto Esposito: sarà calcio d’angolo.

22′ – Prima ammonizione della gara, sanzionato Franchetti per un intervento scomposto su Cimmaruta.

20′ – Sale in cattedra Ballabile: l’attaccante offre un cross tagliente in area di rigore, ma il tentativo a rete del compagno termina oltre la traversa.

18′ – Uno-due sensazionale tra Raggioli e Ballabile: l’esterno cede palla a Colella, impreciso nel passaggio di rifinitura. Occasione sprecata dal Napoli.

15′ – Splendido lavoro da pivot di Raggioli. Il centravanti costringe l’avversario al calcio di punizione.

13′ – Occasione Napoli! Ottima combinazione sulla catena di destra, Colella arriva al cross ma non trova alcun supporto da parte dei compagni.

10′ – La verticalizzazione di De Chiara non ha buon esito, pallone irraggiungibile per Raggioli. Poco servito, sin qui, l’attaccante azzurro.

8′ – Chiusura provvidenziale di Esposito che non permette all’attaccante di battere a rete. Primo pericolo per il Napoli

3′ – Spezia pericoloso da calcio di punizione, brivido per la difesa partenopea. Il pallone attraversa l’area di rigore e termina in corner.

2′ – Intervento ruvido di Cimmaruta sull’avversario, l’arbitro concede il vantaggio.

1′ – Ha inizio il match. A muovere il primo pallone è il Napoli.

Squadre in campo per il riscaldamento di rito. Calcio d’inizio in programma alle ore 12.

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Turi; Colella, Garofalo, Cimmaruta, Gambardella, Esposito, Ballabile, De Chiara, Popovic, Borriello, Raggioli.

SPEZIA: Leonardo; Nicolai, Baldetti, Garzia, Bertoncini, Piras, Di Giorgio, Lorenzelli, Fontanarosa, Franchetti Rosada, Ferrazza.

Gentili lettori e lettrici di SpazioNapoli bentrovati e benvenuti alla diretta testuale di Napoli–Spezia Primavera 2. Il secondo appuntamento casalingo del nuovo anno vedrà gli azzurrini affrontare un’ottima formazione, che fa della solidità difensiva una delle migliori doti. I ragazzi di mister Rocco dovranno scardinare la retroguardia ligure, provando a conquistare i tre punti che permettano di avvicinarsi al Frosinone, oggi impegnato con il Perugia.