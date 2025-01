Napoli Calcio Notizie – Kvaratskhelia verso il PSG, il club avrebbe offerto un’altra contropartita oltre a Skriniar per cercare di convincere gli azzurri

Per il Napoli calcio notizie arrivano ancora sul fronte Kvaratskhelia. Giungono importanti novità in merito alla trattativa con il Paris Saint Germain, che sta provando a convincere gli azzurri a lasciar partire il georgiano. Servirà la giusta offerta per strappare il 77 a gennaio, probabilmente pari a 75 milioni di euro, con meno sarà praticamente impossibile arrivare ad una fumata bianca.

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha dato importantissime novità sulla trattativa. In queste ore, il d.s. Giovanni Manna è partito per Nizza provare a trovare un punto di incontro con gli emissari parigini, che intanto hanno preparato una serie di contropartite per tentare di ottenere uno sconto. Ipotesi, però, che non attirerebbe particolarmente il Napoli.

Kvaratskhelia, non solo Skriniar: ipotesi Kolo Muani come contropartita

“Il Napoli vende Kvara anche per meno di 80 milioni? Sì. Ci risulta che il PSG abbia offerto due giocatori, ovvero Milan Skriniar e Kolo Muani, entrambi con la formula del prestito. Non c’è la possibilità, perché il Napoli lì davanti ha Lukaku e non ha bisogno di un calciatore con quelle caratteristiche. Come erede eventuale di Kvara, Garnacho è una meravigliosa idea, ma molto costosa. Lo United vuole 70 milioni di euro, che sono tanti soldi: una cifra non da poco. Chiesa e Ndoye piacciono”.