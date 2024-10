Simeone verso il Torino, l’affare entra nel vivo: la cifra chiesta da De Laurentiis

Giovanni Simeone verso il Torino, l’affare potrebbe entrare presto nel vivo: spunta la richiesta fatta da De Laurentiis a Cairo

Sembra un percorso scritto quello che potrebbe concretamente portare Giovanni Simeone a vestire la maglia del Torino a partire da gennaio. L’attaccante argentino sta trovando pochissimo spazio con il Napoli in questo inizio di stagione, una tendenza non particolarmente diversa anche da quanto visto lo scorso anno. Persino nell’annata Scudetto il figlio d’arte ebbe poche occasioni, che seppe sfruttare alla perfezione.

Decisivi furono i suoi gol nella trasferta contro il Milan campione in carica e quello nel finale contro la Roma al Maradona in un altro 2-1 sofferto e cruciale per la vittoria del 4 maggio. Da quel momento, però, le cose sono cambiate e la scorsa terribile stagione ha reso la sua avventura all’ombra del Vesuvio molto meno entusiasmante. Con Conte non sono mancati scampoli di partita, ma troppo poco per un attaccante che merita di giocare.

Simeone verso il Torino: spunta la richiesta di De Laurentiis

Con l’arrivo di Romelu Lukaku, lo spazio in campo per Simeone è stato davvero risicato. Sempre meglio dello scorso anno, va detto, ma non sufficiente per essere così soddisfacente. Il classe ’95 è sceso in campo per un totale di 133 minuti in Serie A. 79 contro il Verona prima dell’arrivo di Big Rom, 6 con il Bologna con tanto di gol e poi 12, 16, 18 e 2 rispettivamente contro Parma, Cagliari, Juve e Como.

Non è mai sceso in campo contro il Monza, mentre in Coppa Italia ha già giocato un po’ di più, con i 24 minuti contro il Modena e i 76 con il Palermo con tanto di assist. Un totale di 233 minuti, l’equivalente di quasi 2 partite intere da inizio anno. Non proprio dati entusiasmanti, che lo starebbero spingendo verso l’ipotesi Torino. L’infortunio gravissimo di Duvan Zapata, infatti, spingerebbe i granata a rinforzarsi sul mercato, ma l’ipotesi parametro zero sembra scartata per il momento.

I rapporti tra i due presidenti, Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis, sono ottimi, come dimostrato dalla trattativa per Buongiorno. Motivo in più per far sì che l’affare si possa chiudere a gennaio. Secondo Tuttosport, il patron del Napoli avrebbe chiesto 15 milioni di euro per liberare il proprio centravanti nel mercato invernale, da reinvestire in altro modo sotto indicazione di Antonio Conte e Giovanni Manna.

I I dialoghi potrebbero prestissimo entrare nel vivo, magari con un pre-accordo tra le parti. Certo, fino a gennaio c’è ancora tanto tempo e diverse partite da giocare, ma l’ipotesi resta assolutamente valida.