Napoli, l’agente del campione d’Europa è netto: salti di gioia per Conte

In casa Napoli bisogna registrare le dichiarazioni di un agente che, di fatto, non possono che far esultare lo stesso Antonio Conte.

Si sa che quando arriva la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali è tempo di fare dei bilanci. Quelli per il Napoli, almeno per il momento, non possono che essere positivi. Gli azzurri, a sorpresa, sono infatti al comando della classifica del campionato di Serie A.

Il grandissimo merito di questo primato è sicuramente di Antonio Conte. Il tecnico pugliese, di fatto, è riuscito subito a cancellare dalla mente dei tifosi azzurri la deludente stagione dell’anno scorso. Oltre a questo, però, l’ex ct della Nazionale italiana può esultare per alcune dichiarazioni di un agente di un suo calciatore.

Spinazzola, l’agente: “Conte è stato determinante nella scelta di Leo”

Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘TMW’: “Non mi meraviglia il primo posto del Napoli, anche se ha cambiato tanto. Antonio è un grande comunicatore e trasmettitore. Il suo arrivo nella squadra azzurra è stato determinante per Spina, visto che ha visto il club investire su un allenatore con cui voleva lavorare da tanto tempo”.

L’agente ha poi concluso il suo intervento: “Leo è sia davvero molto soddisfatto, le cose stanno andando nel verso giusto. Il Napoli, considerando anche i grandi investimenti fatti da De Laurentiis, farà una stagione importante”.