Meret in campo contro l’Empoli? Cosa filtra prima del test con la Juve Stabia

Alex Meret potrebbe tornare in campo già contro l’Empoli? Cosa filtra sul portiere del Napoli prima del test di oggi con la Juve Stabia

Spuntano notizie confortanti sul rientro in campo di Alex Meret. Il portiere del Napoli si è infortunato durante i primissimi minuti della partita contro la Juventus lo scorso 21 settembre. Il problema agli adduttori gli ha fatto saltare le partite contro Palermo, Monza e Como e anche la convocazione con l’Italia per le sfide di Nations League contro Belgio e Israele.

La sensazione era che il portiere azzurro potesse rientrare direttamente contro il Milan il prossimo 29 ottobre, ma il recupero appare molto più rapido del previsto. Già nella giornata di ieri, infatti, vi abbiamo riportato di come Meret stia puntando all’Empoli come gara per mettere nuovamente piede in campo. La sfida contro i toscani è prevista per il prossimo 20 ottobre, dunque tra una decina di giorni.

Meret, rientro contro l’Empoli? Oggi il test con la Juve Stabia

Le possibilità che Meret possa fare ritorno tra gli 11 titolari già contro l’Empoli sono in crescita. Il giocatore sta bruciando i tempi e il piano di recupero previsto dal medico Raffaele Canonico sta dando risultati persino più sorprendenti del previsto. L’obiettivo è quindi quello di rivedere il numero 1 azzurro al rientro dalla sosta.

La giornata di oggi potrà dare dei riscontri importanti in tal senso. Il Napoli, infatti, è atteso da un allenamento congiunto a Castel Volturno con la Juve Stabia, che sta facendo benissimo in Serie B. I campani sono quarti in classifica a 5 punti dal Pisa prima, e vantano una delle migliori difese del campionato.

Appena due le sconfitte dall’inizio della Serie B, contro Palermo e Modena, due anche i pareggi contro Catanzaro e Frosinone per 0-0. Ben 4, invece, i successi, su Bari, Mantova, il Pisa capolista (unica sconfitta dei toscani in campionato) e Sampdoria. Napoli e Juve Stabia si sono già incrociate in un’amichevole al Maradona nell’anno dello scudetto. Fu l’occasione per presentare gli allora neo arrivati Kim e Kvaratskhelia in maniera ufficiale.

Quello di oggi sarà solamente un allenamento, ma sarà comunque importante per i giocatori rimasti ad allenarsi e non partiti con le nazionali. Tra questi Romelu Lukaku, alla ricerca della forma fisica migliore, e proprio Alex Meret, che potrà così capire le condizioni dell’adduttore in vista del possibile rientro in campo contro l’Empoli. Non si vorrà, chiaramente, forzare il portiere, che potrebbe quindi aspettare anche altri 6 giorni e ritornare nella gara casalinga contro il Lecce del 26 ottobre.