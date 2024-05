Accostato alla panchina del Napoli, arriva l’annuncio dell’allenatore

Il Napoli sta per annunciare l’allenatore del prossimo anno. Un profilo accostato agli azzurri qualche settimana fa ha appena spiegato la scelta riguardo il suo futuro

Il Napoli sta per annunciare il tecnico che guiderà la rosa ex campione d’Italia il prossimo anno. Dopo l’ufficializzazione del nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, che arriva dai rivali dalla Juventus, il patron azzurro sta per comunicare alla stampa il nome del prossimo allenatore, che con ogni probabilità sarà Antonio Conte. L’ex Inter e Juve è pronto a tornare in azione, dopo l’anno passato lontano dal rettangolo di gioco per godersi la famiglia. Nelle ultime settimane sono stati tanti i profili accostati ai partenopei, da Gian Piero Gasperini, che resterà a Bergamo, a Vincenzo Italiano, che è in corsa per allenare il Bologna, visto l’addio ormai certo di Thiago Motta, passando per Stefano Pioli e tanti altri. Uno di questi, nelle ultime ore, ha spiegato i motivi della scelta che riguarda il suo futuro.

Napoli, Possanzini conferma la permanenza al Mantova

Uno dei tecnici rivelazione di quest’anno, Davide Possanzini, che ha guidato il Mantova alla promozione in Serie B, ha esternato alcune importanti dichiarazioni riguardo la scelta presa per il proprio futuro, nel corso della consegna del premio “Rosa Camuna 2024“, tenutosi presso la sede della Regione Lombardia:

A Mantova siamo partiti cercando di creare qualcosa, dare un’identità e una riconoscibilità a una piazza che era un po’ dimenticata da tanto tempo nonostante la storia alle spalle. Il presidente si era preso questo impegno morale e abbiamo fatto qualcosa di grande. Come nasce la volontà di restare? Sono così, avevo preso un impegno col presidente, di fare questo percorso di tre anni, con l’obiettivo dopo questo triennio di porre le basi per il salto di categoria. Invece è arrivato tutto così in fretta, ma il percorso non è finito e voglio portarlo avanti. I ragazzi mi hanno dimostrato di poter fare qualcosa di importante e la società mi ha dato fiducia in un momento in cui non avevo possibilità di lavorare. A Mantova poi sto bene e spero di riuscire a fare bene anche il prossimo anno.

Davide Possanzini, accostato al Napoli durante lo scorso mese di aprile, ha spiegato i motivi riguardo la scelta di continuare l’avventura con i biancorossi. Vice e collaboratore di Roberto De Zerbi nelle esperienze con Foggia, Benevento, Sassuolo e Shakthar Donetsk, dopo aver allenato il Brescia, è stato nominato tecnico del Mantova, in Serie C.

Il calcio di Possanzini prevede un 4-3-3 camaleontico, che muta in base all’avversario. Evidenti, in questo senso, le influenze di De Zerbi nel suo credo. Il Napoli l’ha valutato, ma alla fine non si è mai concretizzato nulla. Intanto, i tifosi azzurri aspettano solo l’ufficialità di Conte, per poter guardare al futuro con ottimismo.