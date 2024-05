Ufficiale, arriva il comunicato stampa del Napoli, ora è davvero fatta per il suo arrivo

Mancava soltanto l’ufficialità ed è appena arrivata: Giovanni Manna è un nuovo dirigente della SSC Napoli. Il comunicato arriva attraverso i social.

Era nell’aria non appena è arrivato il comunicato di addio della Juventus, ma adesso c’è anche la conferma del suo arrivo a Napoli: Giovanni Manna è un nuovo dirigente azzurro. L’annuncio è arrivato proprio in questi istanti e che conferma, difatti, l’inizio della rivoluzione del Napoli, preannunciata a chiare lettere dal numero uno dei partenopei, Aurelio De Laurentiis. Già di lui aveva parlato il patron, seppur in maniera non totalmente esplicita (“Il nuovo direttore sportivo presto potrà palesarsi”, ndr) nel corso della recente conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi di Dimaro e Castel Di Sangro.

L’ormai ex dirigente della Juventus avrà il compito di far tornare il Napoli competitivo dopo una stagione a dir poco deludente: sarà importantissima la sua figura per quanto concerne l’individuazione dei colpi che andranno a sostituire i partenti che, in vista delle prossime settimane e dei prossimi mesi, si preannunciano numerosi. Una sfida nuova e stimolante anche per lo stesso dirigente, che fino a qualche giorno fa era braccio destro di chi l’azzurro lo ha lasciato lo scorso anno proprio per accasarsi alla Juve, ossia Cristiano Giuntoli (direttore sportivo del Napoli fino all’estate del 2023, ndr).

Ultim’ora Napoli: è arrivata l’ufficialità di Giovanni Manna

Giovanni Manna è il nuovo rinforzo dirigenziale del Napoli. L’annuncio è arrivato con un comunicato sul sito ufficiale del club azzurro:

La SSCN è lieta di comunicare l’inserimento nel proprio organico del Direttore Giovanni Manna cui è affidata la conduzione e la responsabilità dell’area sportiva.