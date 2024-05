Conte rivoluziona il Napoli: svelato il suo progetto per il mercato in uscita

In casa Napoli si lavora in vista della prossima stagione. La società attuerà una mini rivoluzione nel gruppo squadra.

La stagione è finalmente giunta al termine, con il Napoli che è stato sommerso dalle difficoltà fino all’ultima giornata. Le prestazioni degli azzurri sono state a dir poco allucinanti, complice sicuramente anche un ambiente “difficile”. Infatti, la società non è per nulla soddisfatta del rendimento dei calciatori, motivo per il quale verrà attuata una mini rivoluzione che andrà a colpire anche i “cosiddetti” big. Alcuni son già certi della partenza, mentre per altri bisognerà attendere le prossime settimane ed eventuali offerte.

A tal proposito, alcuni protagonisti son già certi della cessione. Ad esempio, basti ripensare a Piotr Zielinski e Victor Osimhen. Il primo sposerà il progetto dell’Inter, mentre per l’attaccante nigeriano non c’è ancora una destinazione precisa. La lista dei “cedibili” non si ferma qui, in quanto il presidente De Laurentiis è disposto ad ascoltare ogni offerta che arriverà a Castel Volturno. Tanto poi dipenderà anche dal nuovo allenatore, il quale indirizzerà in modo concreto il mercato degli azzurri.

Mercato Napoli, le prime idee di Conte per il mercato: le ultime

Antonio Conte e il Napoli sono davvero vicinissimi. I legali stanno lavorando al contratto, e solo dopo la conferma ufficiale ci sarà la firma nero su bianco da parte dell’allenatore italiano che si legherà al club per i prossimi anni. Intanto, come riportato da “Sky Sport”, sebbene l’affare non sia ancora concluso, il tecnico starebbe già guardando con attenzione il mercato. Infatti, sarebbe stata creata una sorta di calciatori incedibili che comprenderebbe: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, Lobotka, Politano, Kvaratskhelia e infine Raspadori.

Le prossime settimane saranno quindi cruciali per capire la volontà del club azzurro. Infatti, l’approdo di Antonio Conte a Napoli potrebbe indirizzato in modo concreto il mercato. Si tratta di una personalità molto importante, motivo per il quale difficilmente vorrà privarsi degli uomini migliori. In questo senso, ovviamente, l’ultima parola spetterà sempre ad Aurelio De Laurentiis che analizzerà la compatibilità delle offerte rispetto alla volontà del club.

L’affare con il tecnico non è stato ancora concluso, ma ad ogni modo si sta già lavorando in vista della prossima stagione. Infatti, l’obiettivo è quello di “blindare” i proprio beniamini ed aggiungere ulteriori profili importanti in grado di fare la differenza nelle diverse zone del campo.