Ultim’ora, Osimhen più un altro azzurro: pronti 200 milioni per il Napoli!

Il calciomercato si infiamma ancor prima di iniziare. Al Napoli di De Laurentiis sta per arrivare un’offerta da oltre 200 milioni di euro per due calciatori.

Il Napoli, domenica alle 18:00 tra le mura amiche dello Stadio Maradona, chiuderà una stagione da dimenticare davanti ai propri tifosi, contro il Lecce. Gli azzurri proveranno a giocarsi l’ultima carta per qualificarsi alla prossima edizione della Conference League, sperando che il Torino non vinca contro l’Atalanta e che la Fiorentina vinca la sua finale europea contro i greci dell’Olympiacos. I tifosi azzurri vedranno all’opera per l’ultima volta diversi calciatori, tra cui Victor Osimhen, qualora recuperi dall’infortunio: il suo destino, infatti, è ormai deciso e sarà lontano da Napoli. Su di lui diversi top club europei, tra cui il Paris Saint-Germain, che da tempo è sulle tracce del nigeriano. I francesi, nelle ultime ore, stanno pensando ad un clamoroso doppio colpo. Sarebbe pronta, in tal senso, un’offerta da oltre 200 milioni di euro per il bomber azzurro e un suo compagno di reparto.

Napoli, il PSG vuole Osimhen e Kvara, pronta offerta da oltre 200 milioni di euro

Secondo quanto riportato riporta SkySport, il neo d.s. Giovanni Manna ha già in mente la nuova squadra ma nel frattempo dovrà considerare l’eventualità di alcune importanti cessioni. Nel contratto di Victor Osimhen c’è una clausola da 130 milioni di euro e ci sono in fila Paris Saint-Germain e Chelsea. I parigini, oltre al numero nove nigeriano, vogliono mettere le mani anche su Khvicha Kvaratskhelia, e sarebbero pronti a offrire 100 milioni per l’ala georgiana, per un totale di oltre 200 milioni di euro per il tandem offensivo partenopeo, che porterebbe così salutare il capoluogo campano.

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen hanno trasformato il Napoli in una super potenza di Serie A. Il 77, con il suo talento nel dribbling e la capacità di creare occasioni da gol a raffica, si è rivelato uno degli acquisti migliori dell’era De Laurentiis, conquistando rapidamente il cuore dei tifosi. Osimhen, invece, con la sua velocità, la sua devastante forza fisica e i suoi gol, è diventato il punto di riferimento dell’attacco azzurro. Insieme, hanno formato una coppia devastante, contribuendo significativamente allo scudetto conquistato dal Napoli lo scorso anno. L’intesa tra i due è stata sin da subito delle migliori, e la capacità di risolvere le partite di entrambi, con giocate diverse, li ha resi fondamentali per la crescita complessiva della squadra. Dopo oltre dodici anni, la possibilità per i tifosi di rivivere un doppio addio in stile Cavani–Lavezzi, con le dovute differenze, diventa sempre più probabile.