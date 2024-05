Mercato Napoli, scambio con il Manchester United per Osimhen: parla l’agente D’Amico

Il futuro di Victor Osimhen sarà lontano da Napoli: spunta l’ipotesi di scambio per un vecchio pallino azzurro con il Manchester United.

Dopo tanti anni, fatti di alti e bassi, le strade di Victor Osimhen e del Napoli si separeranno. Il centravanti nigeriano ha scritto la storia a Napoli grazie allo scudetto vinto da assoluto protagonista nella scorsa stagione, ma ha vissuto anche momenti molto difficili.

In ogni caso, il numero 9 del Napoli resterà in eterno nella memoria dei tifosi azzurri. La cessione era ormai programmata da tempo, ma ogni qualvolta è sceso in campo, Osimhen ha sempre dato il massimo per aiutare la squadra in una stagione davvero complicata.

Un ulteriore gesto d’amore di Osimhen verso il club che lo ha lanciato nel grande calcio è stato il rinnovo di contratto firmato lo scorso dicembre che consentirà al Napoli di incassare per intero i 130 milioni previsti dalla clausola rescissoria.

Resta da capire, ora, quale sarà la prossima squadra di Victor Osimhen, mentre all’orizzonte si profila un’ipotesi di scambio con il Manchester United.

Cessione Osimhen, possibile scambio con lo United

Prima di partire per la Coppa d’Africa, Victor Osimhen ha praticamente annunciato il suo addio a fine stagione. Addio, poi, confermato poche settimane più tardi anche dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli, dunque, è alla ricerca di un giocatore che possa sostituire in maniera degna l’ex capocannoniere dello scorso campionato.

Negli ultimi giorni, data la voglia di Osimhen di volare in Premier League, si è parlato sempre più insistentemente di un possibile scambio con Rasmus Hojlund, vecchio pallino del Napoli.

Di questa ipotesi ne ha parlato anche Andrea D’Amico, noto agente, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Scambio con lo United Osimhen-Hojlund?

“E’ fattibile, il Manchester United rispetta le caratteristiche dove potrebbe giocare Osimhen, insomma è un panorama plausibile”.

Niente di concreto al momento, ma secondo D’Amico è una strada percorribile. Il Napoli, inoltre, lo aveva cercato insistentemente prima che l’attaccante danese passasse al Manchester United. Qualora Gasperini dovesse essere il prossimo allenatore degli azzurri, Hojlund ritroverebbe a Napoli il tecnico che lo aveva lanciato nel grande calcio e che gli ha permesso di sbarcare in Premier League a soli 20 anni per una cifra superiore ai 70 milioni di euro.

Nel frattempo, su Osimhen non c’è solo lo United. In Premier è forte anche l’interesse del Chelsea, mentre il PSG sembra quello più pronto a spendere i 130 milioni della clausola. La destinazione parigina, però, non piace particolarmente al centravanti azzurro.