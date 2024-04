Napoli avanti con Calzona? Due calciatori slovacchi già bloccati: i nomi

Tempo di riflessioni per il presidente del Napoli De Laurentiis, che è davanti a un bivio: nuova guida tecnica o conferma di Calzona? La scelta determinerà il prossimo mercato.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è chiamato a prendere una decisione importante. La stagione negativa della sua squadra lo impone, troppo il divario di risultati tra la rosa attuale e quella dello scorso anno, campione d’Italia. Gli errori strategici di programmazione e i disastrosi avvicendamenti alla guida tecnica di Rudi Garcia prima e Walter Mazzarri poi, hanno portato il patron azzurro ad affidare la panchina a mister Francesco Calzona lo scorso febbraio.

Non c’è stata una vera e propria inversione del trend negativo, quantomeno il tecnico vibonese ha saputo navigare meglio dei suoi predecessori nelle acque pericolose di questa stagione complicata, nonostante le difficoltà del doppio impegno da allenatore azzurro e commissario tecnico della Slovacchia. Ad oggi la riconferma non è così lontana: nel caso in cui le strade del CT slovacco e del Napoli non dovessero dividersi, il mercato in entrata potrebbe subire una svolta.

Calzona, De Laurentiis tiene viva l’ipotesi rinnovo e mette due calciatori slovacchi nella lista dei possibili acquisti

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis tiene viva l’ipotesi riconferma di Calzona. L’obbiettivo numero uno per la panchina rimane Antonio Conte, ma al presidente l’ex secondo di Maurizio Sarri piace tanto:

Ci sono una serie di indizi che fanno intendere come De Laurentiis tenga in grandissima considerazione Ciccio Calzona: non solo perché insiste per lo slovacco Hancko del Feyenoord, centrale difensivo ma anche terzino, ma anche per l’interessamento con il Verona per un altro talento della nazionale di Bratislava, ovvero il 23enne Tomas Suslov. L’Hellas ha una linea preferenziale con De Laurentiis: dunque, per Suslov c’è una specie di prelazione.

Hancko e Suslov sono due calciatori molto interessanti che Calzona conosce bene. Il primo rappresenterebbe un valido innesto per la difesa, che quest’anno ha sofferto tanto dopo l’addio di Kim Min-Jae. Mentre il secondo porterebbe tanta qualità nel centrocampo azzurro, che sarà orfano di Zielinski il prossimo giugno, promesso sposo dell’Inter.

La scelta a chi affidare la panchina per la stagione 2024/2025 sarà decisiva anche per il mercato. Con l’arrivo ormai imminente del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, c’è da inserire quest’ultimo tassello: a De Laurentiis l’onere e la responsabilità di scegliere nel modo migliore possibile, sapendo che un altro passo falso potrebbe costare davvero caro.