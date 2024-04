Attesa per Conte: spunta la data della possibile risposta al Napoli

Giorni decisivi per l’annuncio del nuovo allenatore del Napoli. De Laurentiis vuole Conte, ecco entro quanto tempo il tecnico potrebbe decidere.

Antonio Conte è l’obbiettivo numero uno del presidente Aurelio De Laurentiis. Il tecnico salentino è l’uomo giusto per la rivoluzione tecnica che il numero uno del Napoli attuerà in estate. Saranno decisive in tal senso le prossime ore, per provare a convincere uno degli allenatori più importanti del palcoscenico europeo ad accettare la panchina azzurra. Negli scorsi giorni si è parlato di un possibile annuncio il 4 maggio, data in cui debutterà al cinema Sarò con te, il film che racconta lo scudetto vinto nella passata stagione. Nella giornata odierna è comparsa una nuova data entro la quale il patron azzurro potrebbe ricevere una risposta dall’ex Juve e Inter.

Antonio Conte, De Laurentiis spera in una risposta definitiva entro il 15 maggio

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli si aspetta di ricevere una risposta da Conte non oltre il 15 maggio:

Prima si attende che Conte sciolga la riserva dopo l’offerta di De Laurentis. Non c’è una deadline, ma il patron spera in una risposta entro il 15 maggio. Quel giorno, peraltro, si saprà anche il destino europeo del club azzurro.

Come si legge, non si tratta di una deadline, piuttosto di un momento della verità: entro quella data i partenopei sapranno quale futuro gli spetta in ambito europeo. Nella migliore delle ipotesi sarà Europa League, a patto che si riesca a colmare il gap di 2 punti con l’Atalanta (che ha una gara in meno); la Champions rimane un miraggio. Anche se l’Italia dovesse portare 5 squadra alla prossima edizione della competizione più prestigiosa al mondo, il Napoli sarebbe chiamato a compiere un vero e proprio miracolo: vincere tutte e 7 le partite di Serie A che mancano alla fine e sperare in un tracollo di Roma e Bologna, ad oggi poco probabile.

Nel caso in cui fosse Conference League o assenza da qualsiasi competizione Uefa, starà al tecnico salentino scegliere se accettare la sfida azzurra. In ogni caso, il cinquantaquattrenne nato a Lecce ha chiesto la massima riservatezza a tutto il suo staff e alla sua famiglia: l’offerta del Napoli è allettante, ma anche complessa. Vietato fallire in caso di esito positivo del matrimonio tra le parti: l’avventura finita al Tottenham fa ancora male. Per un vincente come lui, l’onta di un altro fallimento potrebbe risultare decisiva per la credibilità (e il pesante ingaggio) che lo contraddistingue.