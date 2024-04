Offerta per Sarri, la notizia è clamorosa: dove potrebbe allenare

L’ex tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, è attualmente senza squadra dopo l’addio alla Lazio, ma un’ipotesi clamorosa lo vede proiettato su un’altra panchina di Serie A.

Come ben noto da diverse settimane a questa parte, Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. L’ex mister di Napoli, Chelsea e Juventus, lo scorso 13 marzo ha comunicato la sua intenzione di cambiare aria alla società del presidente Claudio Lotito. Il tecnico toscano, complice la stagione deludente che sta vivendo la squadra capitolina mista alle problematiche che sono sorte negli ultimi tempi con alcuni giocatori (vedi la questione Immobile), ha deciso di fare un passo indietro, terminando anticipatamente il contratto che lo legava ai biancocelesti. Tra le varie ipotesi sul suo futuro, nelle ultime ore sono apparse alcune indiscrezioni che lo vedrebbero protagonista su un’altra panchina di Serie A.

Secondo quanto riportato questa mattina dal sito russo Championat, Maurizio Sarri sarebbe stato contattato dallo Spartak Mosca, alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione. In particolare, il giornalista Maxim Nikitin ha menzionato nel discorso l’allenatore nato a Napoli dicendo:

L’elenco dei potenziali allenatori dello Spartak Mosca è ampio e lungo e ci sono nomi interessanti. Ad esempio Maurizio Sarri, che non è solo il sogno di qualcuno: era effettivamente sulla lista perché ora attualmente non lavora ma, che io sappia, Sarri ha detto: “Ragazzi, in estate guiderò il Milan“. E lo Spartak è meno interessante per lui.