Rinnovo Kvaratskhelia, Napoli in allerta: “La situazione mette ansia”

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia continua a preoccupare la società partenopea, il gioiello azzurro è nel mirino di diversi club.

Il Napoli potrebbe perdere Khvicha Kvaratskhelia, il rinnovo del calciatore georgiano continua ad essere in bilico. Diverse società stanno seguendo attentamente la situazione del giovane, questo preoccupa la società partenopea. Il futuro di Kvara con la maglia azzurra continua ad essere incerto, il club partenopeo potrebbe rischiare grosso.

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte dove ha parlato del forte interesse da parte di numerosi club per Khvicha Kvaratskhelia. Il numero 77 è al centro del mercato, diverse società stanno monitorando la situazione del giovane talento. Il Napoli potrebbe rischiare seriamente di perdere il proprio gioiello, viste le insidie che girano attorno al rinnovo del suo contratto.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Le voci dalla Spagna di un interessamento del Barcellona per Kvaratskhelia non mi sorprendo: a quelle latitudini piacciono i calciatori così. De Laurentiis si è sentito dire dai procuratori che del rinnovo se ne sarebbe parlato solo a fine stagione… Posso dire con contezza assoluta che, se c’è un intoccabile per De Laurentiis, quello è Kvara: se il progetto deve ripartire da un calciatore in particolare, per il presidente è proprio il georgiano. Un agente che prende tempo sul rinnovo, rinviando i colloqui con la dirigenza, sinceramente però mette un po’ d’ansia ”.

legato al Napoli fino al 2027. Con molta probabilità, il presidente Khvicha Kvaratskhelia in maglia azzurra. Infatti, i 3 milioni di euro a stagione potrebbero non essere più sufficienti per continuare ad avere il gioiello azzurro a disposizione della squadra. Tutto ciò inizia a preoccupare la tifoseria e la dirigenza partenopea, in quanto potrebbe rappresentare un vero e proprio problema per la sua permanenza in azzurro. Attualmente il calciatore georgiano è. Con molta probabilità, il presidente Aurelio De Laurentiis rischia di dover aumentare l’offerta per trattenerein maglia azzurra. Infatti, ipotrebbero non essere più sufficienti per continuare ad avere il gioiello azzurro a disposizione della squadra. Tutto ciò inizia a preoccupare la tifoseria e la dirigenza partenopea, in quanto potrebbe rappresentare un vero e proprio problema per la sua permanenza in azzurro.

Rebus rinnovo, la situazione Kvaratskhelia comincia a pesare

Continuano ad arrivare sempre più richieste da numerosi club, e infatti gli agenti del giocatore stanno temporeggiando su una possibile trattativa per il rinnovo. Diversi i colloqui già rinviati con la dirigenza partenopea, questa situazione sta iniziando a pesare. Il numero 77 è un giocatore importante all’interno della squadra, e con la partenza di Victor Osimhen potrebbe rivelarsi un vero e proprio punto di riferimento per la squadra. Ecco, perché il Napoli non può assolutamente permettersi di perderlo. Per questo motivo, il presidente De Laurentiis dovrà gestire al meglio questa situazione per non incombere in gravi errori. Inoltre, dovrà stare attento alle numerose richieste in arrivo perché in caso di offerte allettanti, il 23enne georgiano potrebbe non rinnovare con il club partenopeo e proseguire la carriera altrove.