“Portatelo a giocare a Padel”, provocazione di De Maggio su un giocatore del Napoli

Vigilia del match di Serie A valido per la trentesima giornata tra Napoli e Atalanta, con un calciatore azzurro che è sempre più al di fuori del progetto tecnico.

Il Napoli dovrà affrontare in casa davanti ai propri tifosi l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, match valido per la trentesima giornata di Serie A, in programma sabato 30 marzo alle ore 12:30. Tanti i dubbi di formazione tra le due compagini, che hanno perso alcuni dei propri gioielli durante la sosta per le nazionali. Sull’undici titolare degli azzurri aleggiano diverse ipotesi, la certezza è però un’altra: uno degli acquisti della sessione di mercato invernale siederà nuovamente in panchina, confermando il trend negativo che suo malgrado l’accompagna sin dal primo giorno nel capoluogo campano. C’è chi ci scherza su, come il direttore di radio Kiss Kiss Napoli.

Se giocate a Padel potete chiamare Dendoncker, De Maggio scherza in diretta

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal nella giornata odierna, ironizzando sulla questione Dendoncker che tiene banco da diverse settimane in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Domani farei giocare Traoré al posto di Kvaratskhelia. Se dovete giocare a Padel potete chiamare Dendoncker visto che non gioca mai (scherza, ndr). Ngonge? È il vice Politano, Lindstrom dovrebbe essere il vice Kvaratskhelia e non è così.

Dendoncker da quando è arrivato a Napoli lo scorso 26 Gennaio, in prestito con diritto di riscatto, fissato a 10 milioni dagli inglesi dell’Aston Villa, non ha avuto lo spazio che ipotizzava. Espressamente richiesto dall’ormai ex allenatore degli azzurri Walter Mazzarri per la sua duttilità e per la possibilità di giocare centrale nella difesa a 3, il belga si è accomodato in panchina senza mai subentrare in ben 6 occasioni su 9 in Serie A, giocando appena 21 minuti: 6′ contro la Lazio nel pareggio esterno per 0-0, 5′ contro il Verona nella vittoria per 2-1 in casa ed infine 10′ contro il Sassuolo nella roboante vittoria per 1-6 in trasferta, picco più alto della stagione travagliata dei partenopei.

Con ogni probabilità, la gara con l’Atalanta rappresenterà l’ennesima panchina per il ventottenne belga, che da quando ha visto subentrare alla guida tecnica mister Calzona, ed il conseguente passaggio alla difesa a 4, ha osservato ridursi ancor di più le sue chance di titolarità, visto che il ruolo ideale che andrebbe a ricoprire nel 4-3-3 è attualmente occupato da Stanislav Lobotka, tornato centralissimo ed insostituibile per caratteristiche. A fine stagione farà sicuramente ritorno in Inghilterra, dove potrà scegliere assieme all’Aston Villa il meglio per il suo futuro.