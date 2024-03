Zielinski giocherà contro l’Inter? Le ultime sul ballottaggio con Traoré

Inter-Napoli, spuntano le novità circa la formazione azzurra. Aumenta all’ombra del Vesuvio il dubbio Zielinski in vista di San Siro.

Di ritorno da Barcellona, il Napoli sarà sin da subito chiamato alla riscossa contro l’Inter, in un big match dai temi europei in quel di San Siro. Entrambe le compagini sono infatti reduci da una cocente eliminazione in Champions League post-trasferta spagnola, con gli azzurri di Calzona che necessitano di trovare i 3 punti proprio per tentare di raggiungere nuovamente la competizione tramite posizionamento in campionato. Nel frattempo, ecco quindi spuntare le news circa la probabile formazione partenopea, con annesso focus in merito al ruolo di Piotr Zielinski.

Inter-Napoli, Zielinski fra passato e futuro

Contrariamente a quanto respirato in casa Inter, poche dovrebbero essere le sorprese in grado di attanagliare il Napoli in vista della trasferta di Milano. Nessun titolarissimo dovrebbe infatti partire dalla panchina per gli azzurri, che perderanno però con ogni probabilità l’infortunato Osimhen. In difesa, confermato quindi il core Rrahmani-Juan Jesus così come Mario Rui sulla sinistra, pronto a tornare titolare dopo la buona prestazione di Montjuic al contrario di Olivera.

In attacco, Kvaratskhelia e Politano si preparano a dividere il reparto con Simeone, favorito su Raspadori, ma è a centrocampo che si respirano i primi dubbi di formazione. Al fianco dei confermati Lobotka e Anguissa, infatti, Traore parrebbe il favorito per completare il reparto, sebbene le ancora precarie condizioni fisiche dell’ivoriano spingano addirittura in auge le quotazioni di Piotr Zielinski. Il polacco sarebbe infatti in lizza per una maglia da titolare o comunque per un ingresso a partita in corso, in modo da dare respiro a un Traore impegnato per ben 75 minuti al Montjuic. Ipotesi alquanto particolare vista la situazione che tutti conosciamo, con il centrocampista ex Udinese che potrebbe trovarsi a fronteggiare il suo futuro con indosso la maglia del Napoli, tra il rigetto della tifoseria partenopea. Di seguito, quindi, la probabile formazione azzurra:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Traore; Kvaratskhelia, Simeone, Politano. ALL: Calzona.

Che Calzona non sbagli, Inter-Napoli è un’occasione

Schierandoci dalla parte dei nostri lettori e dalla maggior parte dei tifosi del Napoli, anche noi di SpazioNapoli riteniamo superfluo l’utilizzo di Piotr Zielinski nel corso della sfida di Milano contro l’Inter. Giocare contro colei che sarà la tua prossima squadra non fa infatti mai bene a nessuno, con un polacco già svogliato e pessimo nelle ultime uscite che potrebbe ulteriormente peggiorare la propria situazione. Attualmente, l’ex Udinese non aggiungerebbe nulla alle qualità della formazione partenopea in un big match dalla caratura così ampia, con tale scenario che deve essere inteso da Calzona come occasione e non come guaio a cui sopperire.

Traore c’è, è in crescita e va premiato con il posto da titolare, sebbene la fiamma dell’ivoriano sia destinata a spegnersi attorno al sessantesimo minuto. Qui, però, senza scomodare Zielinski dal caldo e comodo posto in panchina ormai ritagliato su misura per lui, il tecnico potrebbe sorprendere l’Inter con qualche mossa inattesa, che possa essere l’ingresso di Dendoncker o il passaggio a 4-2-3-1 con l’inserimento di Lindstrom da trequartista, come motivazione dopo gli errori di Barcellona. Ipotesi, queste, che rappresentano ovviamente una pericolosa arma a doppio taglio per il Napoli, con ciò che per ne presuppone possibili risvolti positivi all’orizzonte. Cosa che invece non caratterizza lo scenario di impiego per Zielinski.