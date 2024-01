Proteste Salernitana, c’era fallo di Demme? La risposta di Marelli non lascia dubbi

L’episodio del presunto fallo di Demme su Tchaouna al termine del match tra Napoli e Salernitana fa discutere, cos’ha detto Marelli.

La gara tra Napoli e Salernitana, vinta dagli azzurri al 96′ per 2-1 grazie a un gol di Rrahmani, ha dato una grossa boccata d’ossigeno alla squadra di Walter Mazzarri. I partenopei hanno vinto un match fondamentale per restate attaccati al treno che porta al quarto posto e quindi alla zona Champions League. Un successo che permette al Napoli di accorciare sulle avversarie, in attesa del completamento della 20esima giornata di Serie A.

Napoli Salernitana, la moviola di Marelli sul rigore e sul presunto fallo di Demme

Eppure il derby campano si porterà dietro una scia di polemiche di non poco conto. Il rigore per fallo di Fazio su Simeone, ma soprattutto il presunto fallo di Demme su Tchaouna nell’azione che poi ha portato al gol vittoria di Rrahmani, sono stati fortemente contestati da Filippo Inzaghi al termine del match. Non solo il tecnico nel corso delle interviste post partite, ma anche Antonio Candreva e il dirigente dei granata Walter Sabatini, sui social hanno manifestato il proprio disappunto con post e foto polemiche.

Gli episodi incriminati sono stati comunque analizzati in diretta da DAZN dall’esperto Luca Marelli. Ecco quanto evidenziato:

Il rigore concesso al Napoli è un episodio che assomiglia molto a quello visto in Inter-Verona. In questo caso chi arriva prima ha ragione. Simeone anticipa nettamente Fazio: il difensore della Salernitana, che è in ritardo, tocca il tendine d’Achille di Simeone. Si va all’On-Field Review, perché ormai questa serie di episodi sono codificati, l’abbiamo visto più volte. Anni fa questi rigori non venivano fischiati, perché non c’era il VAR, parliamo di episodi molto complessi da vedere in campo. Ora è stato oggettivato questa serie di difendenti da parte dei difendenti.

Dunque rigore netto per l’esperto arbitrale di DAZN, che poi prosegue analizzando il presunto contatto tra Demme e Tchaouna:

Sul gol decisivo di Rrahmani c’è stato uno scontro in area. Dalla dinamica sembrava esserci una irregolarità di Rrahmani stesso, ma in realtà lo scontro con Ochoa è avvenuto col suo compagno Fazio, che poi è rimasto a terra. La rete è regolare. Per quanto riguarda Tchaouna-Demme è semplicemente uno scontro di gioco, non c’è nessuna irregolarità. Il gol vittoria è regolare.

Infine chiusura sul cartellino giallo rimediato da Kvaratskhelia. Una sanzione corretta a termini di regolamento ma decisamente evitabile da parte dell’attaccante georgiano, che viene ammonito perché allontana il pallone a gioco fermo. Un gesto considerato scorretto e antisportivo: giallo giusto e – soprattutto – ingenuo.