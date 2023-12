L’addio è ormai certo: lascerà il Napoli

L’irrimediabile è giunto alle porte in casa Napoli, dove il calciatore è ormai vicino all’addio. Gli ultimi scenari non hanno aiutato.

Molte voci di mercato inerenti al Napoli hanno cominciato a spargersi nell’ultimo periodo. Tra acquisti e cessioni infatti, il club azzurro non è mai stato così tanto sulla bocca di tutti in prossimità della sessione invernale. Anguissa-Juventus, Zielinski a parametro zero e possibili addii in blocco di Gaetano, Zanoli e Zerbin ne hanno infatti padroneggiato nel capoluogo. Tra i vicoli della città partenopea ci si è però dimenticati di un particolare calciatore ormai destinato certamente all’addio.

L’inevitabile, rimandato fin troppe volte, sembrerebbe essersi infatti concretizzato. Ecco quindi giungere novità sulla figura di Diego Demme.

Demme vicino all’addio, lo scenario lascia pochi dubbi

Gli ultimi giorni in casa Napoli sono stati particolarmente caratterizzati da news su news in quel del centrocampo. Innanzitutto infatti, Micheli e Meluso hanno cominciato la propria opera di scouting per cercare di strappare l’accordo con un nuovo mediano per gennaio, che possa sostituire il partente Anguissa in direzione Coppa d’Africa. Il lavoro dei due dirigenti ha difatti aperto la strada partenopea dinnanzi a due classe 1999 come Mats Wieffer e Boubakary Soumaré. In attesa di scoprire quali dei due nomi approderà effettivamente all’ombra del Vesuvio, continuano però a venir fuori sempre più ipotesi di mercato.

Parallelamente a ciò, sono invece arrivati i due pesanti infortuni per Elmas e Zielinski, che terranno fuori i due calciatori per le prossime sfide facendo difatti finire sull’attenti Cajuste e Gaetano. In una situazione simile però, a saltare di più all’occhio è il silenzio, che questa volta fa invece più rumore di tutti. Il silenzio, in particolare, che ha avvolto Diego Demme nell’ultimo anno e mezzo, con il tedesco ancora fermo a 0 minuti in campionato. Così come Spalletti, neanche Garcia e Mazzarri hanno infatti saputo valorizzare colui che un tempo era il fulcro del centrocampo azzurro, destinato all’addio dopo 4 stagioni all’ombra del Vesuvio.

Numerose voci prevedono infatti il mancato utilizzo di Demme anche in Coppa Italia contro il Frosinone, in una sfida dove le seconde leve troveranno verosimilmente spazio. A confermare dunque l’ipotesi addio ecco arrivare la Gazzetta dello Sport, che tra le sue righe scrive di una dipartita certa del tedesco in caso di nuovo colpo a centrocampo in inverno. Si cercano dunque acquirenti per il calciatore, già al centro di numerosi tira e molla di mercato nelle scorse sessioni. La speranza, però, è che questa volta si riesca a trovare la quadra, per il Napoli ma soprattutto per un Diego Demme che merita di tornare ad esprimere la qualità del proprio calcio.