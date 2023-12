Il Napoli ha deciso: scelto il nuovo centrocampista per gennaio

Nuove voci di mercato in ottica Napoli, dove si studiano i colpi in entrata da mettere a segno a gennaio. Il profilo sondato incuriosisce.

Gennaio si avvicina, ed in casa Napoli si continua a programmare un mercato che sarà inaspettatamente scoppiettante. Appare ormai lampante che gli azzurri effettueranno più di un acquisto nel corso della finestra invernale, con tanti profili che ora orbitano attorno ai partenopei. Fra questi, parecchi terzini destri nonché centrocampisti, che lasciano intendere un forte interesse dei campani nei due ruoli. In particolare però, è in merito alla mediana che giungono gli aggiornamenti odierni. Il Napoli avrebbe infatti puntato di netto l’ex calciatore di Premier League.

Mercato Napoli, occhi puntati su Soumaré

In casa Napoli, mai come in questa stagione, è atteso a gran voce lo scocco del mercato invernale. In quel di gennaio infatti, gli azzurri saranno chiamati a piazzare almeno un paio di colpi per sopperire all’attuale situazione in classifica, nonché per evitare di rimanere con gli uomini contati nei propri reparti. È ormai risaputo che Zambo Anguissa, insieme a Victor Osimhen, lascerà infatti il capoluogo campano in quel di gennaio causa Coppa d’Africa, privando Mazzarri di una pedina fondale in centrocampo. Questo ha quindi portato Meluso e Micheli ad adoperarsi sul mercato ed anche in fretta, con ben due profili ultimamente accostati al club partenopeo.

Oltre a Mats Wieffer, di cui tanto abbiamo già parlato, la Gazzetta dello Sport ha infatti riportato di un interesse Napoli anche per Boubakary Soumaré. Centrocampista francese classe ’99, quest’ultimo è infatti da molto presente sui taccuini azzurri, con Giuntoli che aveva già adocchiato il profilo ai tempi del suo exploit al Lille tra il 2020 ed il 2021. Acquistato successivamente dal Leicester, Soumaré è stato dunque uno dei protagonisti della retrocessione vissuta dal club lo scorso anno, che hanno portato le foxies a cedere in prestito il mediano.

Accasatosi quindi momentaneamente al Siviglia, Soumaré ha continuato a convincere il Napoli nonostante un rendimento ben lontano dai fasti di Lille o di Leicester. Secondo la Gazzetta dello Sport quindi, gli azzurri potrebbero puntare il francese nella finestra di mercato invernale, portandolo all’ombra del Vesuvio per sopperire alla partenza momentanea di Anguissa. Una volta rientrato il camerunense, Soumaré andrebbe poi a ricoprire nuovamente il proprio ruolo naturale di mediano in qualità di vice-Lobotka, con il tutto che lascia intendere ad un addio sempre più vicino per Demme. Tali scenari sono dunque da tenere d’occhio, anche se potrebbero rivelarsi più complicati del previsto. Il prestito al Siviglia costringe infatti il Napoli a dover trovare un accordo sia con gli andalusi che con il Leicester per acquistare Soumaré.