Cori anti-Napoli anche in Serie C: vergogna in curva

Ancora eventi incresciosi nei confronti di Napoli e dei suoi tifosi. Non si fermano infatti i cori offensivi nei confronti dei partenopei.

I cori d’odio nei confronti di Napoli e dei tifosi partenopei provenienti da altre tifoserie non rappresentano di certo una novità. Le ultime giornate ne sono state infatti da dimostrazione, soprattutto durante alcuni big match di Serie A. “Quella curva lì sembra Napoli“, le parole pronunziate, a mo di offesa, da parte dei tifosi di Milan ed Atalanta rispettivamente nei confronti dei supporter di Lazio e Juventus nel corso dell’ultimo turno di campionato. Scene alquanto di cattivo gusto e che ben presto hanno fatto il giro del web, accompagnate però da avvenimenti simili addirittura sui campi di Serie C. Protagonista, la curva del Foggia, acerrima rivale del Napoli ed in grado di rimarcarne l’odio nel corso dell’ultimo incontro disputato nel week-end. Alcuni dettagli inaspettati sono inoltre saltati all’occhio.

Napoli sotto attacco, da Foggia contro gli azzurri

L’ira delle tifoserie avversarie non ha conosciuto pacatezza nemmeno nei pressi della curva dello stadio Pino Zaccheria di Foggia. Nel corso dell’ultimo incontro dei rossoneri, vinto per 2-1 contro la Turris, si sono infatti levati dalle gradinate cori contro Napoli ed i napoletani. Dal classico “odio Napoli“, fino a sfociare in offese ben più pesanti. Il tutto, sia per la natura dell’avversario della squadra pugliese (la Turris nasce in quel di Torre del Greco, in provincia di Napoli), che per la rivalità storica che corre fra tifoseria rossonera ed azzurra.

Ad aver però colpito l’opinione pubblica, l’estrema rilevanza mediatica assunta da tali scene. Sono infatti molti i video postati dai tifosi foggiani sulla piattaforma di TikTok, proprio a ritrarre gli istanti in cui la città partenopea veniva offesa tramite cori. Oltre alla presenza di numerosi bambini intenti a saltare e a cantare parole d’odio nei confronti dei napoletani, hanno fatto molto scalpore alcuni dei commenti rilasciati sotto a tali filmati. In essi, moltissimi tifosi, del Foggia e non solo, si dimostravano divertiti e particolarmente apprezzanti di tale attacco nei confronti di Napoli, incalzando i supporter rossoneri con annessa pioggia di complimenti.

Uno scempio senza fine, che va ben oltre il classico sfottò calcistico. I cori contro il Vesuvio e le parole d’offesa nei confronti della città partenopea stanno infatti divenendo sempre più un habitué anche quando la squadra campana non è in campo, fortificandone l’odio, sportivo e non, già da anni presente sui campi di calcio.