LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cosenza 0-0: possesso palla azzurro, ma poche occasioni

La diretta della seconda giornata di campionato con il Napoli Primavera, quest’anno allenato da mister Andrea Tedesco, impegnata contro il Cosenza.

37′ – Doppia bella occasione per il Napoli: Peluso dalla destra crossa per Russo che viene agganciato in area ma per l’arbitro non c’è nulla, il gioco continua e la palla arriva fuori area a De Chiara che colpisce col destro ma trova il difensore provvidenziale a salvare e mandare in angolo.

Dal calcio d’angolo, batte De Chiara che trova Lo Russo in mezzo all’area che a volo spedisce alto.

36′ – Ammonito Pignataro per fallo su Peluso a metà campo.

30′ – Gli azzurrini continuano a fare molto possesso palla, senza però riuscire a creare vere e proprie occasioni da Gol.

28′ – Azione molto pericolosa da parte del Cosenza: Contiero entra in area e dalla sinistra crossa dall’altra parte dell’area per Cannatelli che al volo colpisce ma viene bloccato repentinamente da Di Lauro con il corpo.

27′ – Ammonito Peluso per fallo a metà campo su Pignataro.

24′ – Punizione di Attanasio dai 25 metri, palla deviata dalla barriera che finisce in angolo. Dal corner poi nulla di fatto per il Cosenza.

18′ – Prima azione offensiva del Cosenza, cross dalla sinistra di Barone e colpo di testa di Novello, ma pallone alto.

12′ – Errore in uscita del Cosenza. Il Napoli recupera palla sulla trequarti offensiva, subito imbucata verso Rossi che dal lato destro dell’area prova il tiro incrociato col destro ma il portiere para in due tempi.

9′ – La partita si sta giocando sotto una pioggia torrenziale, i tifosi presenti sfidano il maltempo e si fanno sentire nonostante le avverse condizioni metereologiche.

3′ – Bella azione del Napoli con D’Angelo che crossa basso dalla sinistra, salva la difesa del Cosenza che mette in angolo. Dal corner battuto nulla di fatto.

1′ – Inizia il match, a battere è il Cosenza

Primo Tempo

Prima del Match, è stato osservato un minuto di silenzio per il compianto Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Presenti allo stadio Piccolo di Cercola anche un gruppo Ultras della Curva B, il gruppo Cercola Partenopea.

ORE 14.30 – Squadre in campo per il riscaldamento. Alle ore 15 è previsto il calcio d’inizio.

Napoli Cosenza Primavera, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3) : Turi; Peluso, D’Avino, Gambardella, Di Lauro; Gioielli, De Chiara, D’Angelo, Lorusso, Rossi, Koffi.

A disposizione: Pellino, De Luca, Puzone, Esposito, Stasi, Legnante, Borriello, Mutanda Kasongo, Vigliotti, Vilardi, Malasomma, Mazzone.

Allenatore: Andrea Tedesco

COSENZA (3-5-2) : Castelnuovo; Cannatelli, Barone, Armari, Touadì, Occhiuto, Contiero, Pignataro, Novello, De Salvo, Attanasio.

A disposizione: Enza, Bellotti, Bonofiglio, Essengue, Federico, Musella, Mammolito, Violante Zilli. Klavins.

Allenatore: Antonio Gatto

Buon pomeriggio cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli–Cosenza, seconda giornata del campionato Primavera 2. Dopo il bel successo per 2-0 all’esordio in campionato contro il Palermo, gli azzurrini guidati da mister Andrea Tedesco tornano in campo contro il Cosenza. I calabresi sono anch’essi reduci da una vittoria, ottenuta per 2-1 contro il Monopoli. I partenopei, però, mercoledì hanno anche giocato in Youth League – offrendo una buona prestazione, nonostante la sconfitta per 1-0 con i pari età del Braga – che ha sicuramente fatto accumulare minuti nelle gambe dei calciatori. Mister Tedesco, per questo motivo, effettuerà qualche cambio rispetto al match disputato in campo europeo.

Dallo stadio “G. Piccolo” di Cercola, i nostri inviati: Pasquale Giacometti, Gaia D’Errico e Raffaele Silvestro.