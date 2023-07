Napoli, affare Maxime Lopez: svelate le cifre per l’accordo

Il Napoli sta valutando il profilo di Maxime Lopez per il nuovo centrocampo da regalare a Rudi Garcia: svelate le cifre per l’accordo.

Il centrocampista francese del Sassuolo è uno dei target principali individuati dal tecnico per il nuovo corso azzurro. La sua esperienza in Serie A lo ha fatto balzare in cima alla lista dei possibili nomi nuovi per la squadra partenopea.

Calciomercato Napoli: cifre per l’accordo con Maxime Lopez

Maxime Lopez si è offerto al Napoli. Il centrocampista francese classe ’97 ha ribadito di voler lasciare il Sassuolo per provare un’esperienza di primo livello e già conosce Rudi Garcia, che lo ha allenato ai tempi del Marsiglia.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, lo stesso Maxime Lopez è motivato a scegliere il Napoli. Il club azzurro sta cercando un nuovo sostituto di Lobotka, con Demme che va verso l’accordo con l’Hertha Berlino e il ritorno in Germania.

Garcia lo conosce benissimo e sa utilizzarlo sia da regista che da trequartista dietro la punta. Il Sassuolo è conscio del fatto che il classe ’97 voglia lasciare ma chiede una cifra che oscilla tra i 10 e i 15 milioni. I prossimi giorni possono essere decisivi per chiudere l’accordo.