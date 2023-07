Maxime Lopez è uno dei nomi monitorati dal Napoli per il futuro: il centrocampista ha rilasciato un’intervista, lanciando anche un messaggio riconducibile proprio agli azzurri.

Il Napoli è alla caccia di un vice-Lobotka in questa sessione estiva di calciomercato, che ha preso il via ufficialmente proprio quest’oggi. Uno dei nomi monitorati dal club azzurro a tal riguardo è Maxime Lopez, calciatore di proprietà del Sassuolo. Il centrocampista francese, così come confermato dallo stesso dirigente neroverde Giovanni Carnevali, può dire addio al suo club di appartenenza e il Napoli è attento e segue le evoluzioni.

Intanto, l’ex Marsiglia ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Le Media Carré, annunciando difatti il suo addio al Sassuolo e lanciando anche un indizio sul futuro. Quest’ultimo sembra proprio riguarda il club partenopeo, con Rudi Garcia che lo accoglierebbe volentieri in azzurro. Scopriamo insieme cos’ha rivelato il giocatore nel corso del suo intervento.

“Arrivato il momento di andare”, poi l’indizio sul futuro

Il centrocampista del Sassuolo Maxime Lopez ha parlato senza peli sulla lingua su quelli che possono essere gli sviluppi in merito al suo futuro.

Ho fatto tre stagioni nel Sassuolo, che è un grande club. Ho già parlato con loro del mio futuro”, ha rivelato il giocatore, aggiungendo che “è arrivato il momento di andare e di puntare più in alto”. La domanda è, a questo punto: dove giocherà? A lanciare l’indizio è lo stesso calciatore, che a tal proposito ha detto: “In Italia sto molto bene, amo questo paese, parlo italiano, e ci sono grandi club e se posso andare in uno di questi club sarebbe il top. Mi piace molto anche un club del sud che mi ricorda molto Marsiglia”. Quest’ultima frase, in particolare, sembra richiamare tutte le attenzioni sul Napoli.

Porte aperte, però, anche alla Premier League: “Se Roberto De Zerbi mi chiama al Brighton possiamo discuterne seriamente”, ha confidato nel corso del suo intervento a Le Media Carré.