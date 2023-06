Cessione Kim, altro che Bayern Monaco: cambia il suo futuro

Il calciomercato del Napoli partirà con la cessione di Kim Min Jae: il Bayern Monaco è pronto a chiudere ma c’è un’altra big. Il difensore sudcoreano è balzato in cima alla lista di tutte le grandi d’Europa che ora si danno battaglia.

La cessione del classe ’96 sembra, ora, decisa: c’è la clausola rescissoria che non permetterà al Napoli di opporsi alle proposte in arrivo. Dopo una sola stagione in Serie A è pronto a fare il salto di qualità definitivo che potrebbe consacrarlo come uno dei difensorei più forti al mondo.

Calciomercato Napoli: il Manchester City vuole Kim

“Kim Kim Kim”: dalla prossima stagione i tifosi del Napoli non potranno più intonare il coro per il difensore sudcoreano dopo ogni suo intervento a chiudere le offensive avversarie. La sua cessione è ormai certa, ma c’è solo da capire quale club lo acquisterà e a quali cifre.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, infatti, tra il Manchester United e il Bayern Monaco si è inserito il Manchester City nella corsa a Kim Min Jae. C’è anche Pep Guardiola nella lista dei prossimi nuovi allenatori del difensore del Napoli e sta tentando l’affondo decisivo.

Vuole difendere il “Treble” con un altro soldato ed è pronto a pagare la clausola rescissoria per uno dei difensori che più l’ha sorpreso nella passata stagione. Cambia ancora, dunque, il possibile futuro di Kim e il Napoli intanto si cautela con l’opzione Kevin Danso che presto può essere chiusa.