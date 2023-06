Nuovoi direttore sportivo Napoli: c’è un problema, svelati i motivi

Il Napoli è anche alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, considerato l’addio quasi certo di Cristiano Giuntoli. De Laurentiis anche in questo caso, così come per l’allenatore, vuole una figura che sappia accrescere il valore della rosa e del club in Italia e in Europa.

Ci sono tanti nomi sulla lista del presidente del Napoli che, al momento, sembra intenzionato a lavorare in prima persona sui possibili acquisti e cessioni e vuole puntare anche su Maurizio Micheli, promuovendolo a direttore sportivo.

Sabatini nuovo ds del Napoli? Accordo impossibile

La rivoluzione di casa Napoli ha fatto scatenare il toto-direttore sportivo, accostando al club azzurro numerosi profili, più o meno importanti. La decisione di De Laurentiis non c’è ancora, visto che non si conosce ufficialmente il futuro di Giuntoli.

Tra i nomi accostati al Napoli nel ruolo di nuovo direttore sportivo c’è anche Walter Sabatini. Esperto di Serie A e di calcio estero, l’ex ds della Salernitana ha spiegato i motivi che non gli permetteranno di trovare un accordo con Aurelio De Laurentiis.