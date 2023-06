Sostituto Giuntoli, la rivelazione: “È in pole da sempre”

La stagione è ormai terminata, ma l’euforia in città non si è ancora esaurita. Sarà un estate di festa per tutto il popolo napoletano che attende chi sarà il sostituto di Luciano Spalletti e se anche Cristiano Giuntoli lascerà il Napoli.

Il futuro del ds azzurro, infatti, non è ancora definito. Giuntoli, infatti, è al centro di continue voci di mercato che lo vedrebbero nel nuovo quadro dirigenziale della Juventus.

Il contratto di Giuntoli, però, scade solo nel 2024 e Aurelio De Laurentiis non ha ancora dato il via libera per il suo approdo in bianconero.

Nel corso delle settimane, però, il patron azzurro ha voluto tutelarsi nel caso la partenza di Giuntoli si concretizzasse. Per lungo tempo sembrava che fosse Pietro Accardi, ds dell’Empoli, il sostituto di Giuntoli.

Altro che Accardi: Ciro Polito da sempre in pole per il post Giuntoli!

Secondo quanto riporta Sportitalia, però, pare non essere così. Accardi infatti ha rinnovato il suo contratto con i toscani, ma in pole per il ruolo di ds in azzurro pare esserci da sempre Ciro Polito, dirigente del Bari.

Di seguito quanto evidenziato: