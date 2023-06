Kvaratskhelia rischia di saltare parte del ritiro a Dimaro: il motivo

Khvicha Kvaratskhelia è stato l’uomo in più del Napoli dello Scudetto. Arrivato nello scetticismo generale al posto di Lorenzo Insigne, sin dal ritiro di Dimaro del 2022 ha messo in mostra le sue immense qualità che, poi, ha trasportato anche su ogni campo d’Italia e d’Europa e ha contribuito alla stagione meravigliosa del Napoli.

L’attaccante georgiano, infatti, è stato premiato come MVP della Serie A 2022-23 ed ha annunciato di voler restare a Napoli per continuare a vincere in maglia azzurra.

Kvaratskhelia protagonista con la Georgia Under 21

La stagione 2023-24 sarà ancora nel segno di Kvaratskhelia che, però, non ha ancora terminato quest’annata faticosa. A giorni si unirà alla Georgia Under21, con cui giocherà gli Europei, con la speranza di scrivere pagine importanti della storia del suo Paese.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, Kvaratskhelia rischia di saltare parte del ritiro a Dimaro con il Napoli. La nazionale Under 21 georgiana intende conquistare un posto tra le prime 4 dell’Europao per poter staccare il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

Nel caso in cui Kvaratskhelia dovesse arrivare in finale con la Georgia, giocherà l’8 luglio a Batumi e non riuscità a presentarsi puntuale in ritiro a Dimaro con il Napoli perché avrà anche delle settimane di ferie da dover sfruttare per riposare e tornare al meglio in campo.