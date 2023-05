ZielinsPiotr Zielinski è sempre pù napoletano. Dopo 7 stagioni in maglia azzurra è uno dei calciatori che più di tutti hanno sentito la vittoria dello Scudetto del Napoli in questa annata molto importante. Iconica è rimasta la sua esultanza al gol di Giacomo Raspadori, quando è crollato al suolo in segno di soddisfazione.

Il futuro di Zielinski al Napoli non è ancora certo, dato che ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ci sono ancora accordi per il possibile rinnovo. In estate potrebbe essere uno dei sacrificati della rosa azzurra per far spazio a calciatori più giovani.

Zielinski e la sua nuova 500 de Napoli

Oggi, però, la giornata di Piotr Zielinski si è vestita ancora di più di azzurro Napoli. Il centrocampista classe ’94 ha acquistato una nuova auto d’epoca. Il polacco si è fatto fotografare in posa accanto ad una 500 tutta colorata d’azzurro e personalizzata con i loghi del Napoli e il suo nome sul cofano anteriore.

Sul fianco dell’auto anche il suo numero, il 20, ormai diventato iconico per i tifosi del Napoli. La nuova chicca di Zielinski è stata anche apprezzata da tutti i compagni di squadra che lo hanno accolto a Castel Volturno con grande entusiasmo.