Dove vedere Napoli-Salernitana in strada: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE NAPOLI SALERNITANA – Domenica 30 aprile alle ore 15 il Napoli di Luciano Spalletti ospiterà la Salernitana di Paulo Sousa per la 32a giornata di Serie A, che potrebbe essere anche quello decisivo per la vittoria dello Scudetto. Una vittoria nel derby campano contro i granata e una mancata vittoria della Lazio qualche ora prima a San Siro contro l’Inter regaleranno la vittoria del campionato agli azzurri.

Vincere sarà, dunque, decisivo sia per il Napoli che per la Salernitana che hanno obiettivi diametralmente opposti ma estremamente importanti. I granata di Paulo Sousa si giocano il tutto per tutto per la salvezza nelle ultime sette partite di campionato e intendono “rovinare” la festa Scudetto al Napoli, provando a strappare qualche punto.

Di lorenzo Salernitana Napoli (Foto SSC Napoli)

Napoli Salernitana sarà possibile vederla in strada?

Napoli Salernitana è la possibile partita Scudetto e in città ci si sta chiedendo come e dove vedere la partita in strada. Tantissimi tifosi del Napoli che non potranno essere allo stadio per assistere alla partita stanno cercando un modo per raggrupparsi nelle piazze e assistere insieme alla partita. Il Comune di Napoli, però, non ha previsto l’installazione di alcun maxi schermo in giro per la città, per motivi di ordine pubblico.

Tanti tifosi, nel corso della stagione, si sono anche radunati a Largo Maradona, nella zone del famosissimo murales raffigurante la stella argentina, dove “La Bodega de Dios” riusciva a trasmettere le immagini di DAZN attraverso l’installazione di un piccolo schermo. Ma questa volta, però, non ci sarà questa possibilità, come annunciato dalla stessa “bottega” sul proprio account Instagram.

Dunque per i tifosi del Napoli che saranno in giro per la città non ci sono luoghi precisi dove potersi radunare per guardare la partita. Bisognerà affidarsi a bar, pub e ristoranti che decideranno di restare aperti e mettere a disposizione della propria clientela la partita.

Napoli Salernitana in tv e streaming: dove vedere la partita

Napoli-Salernitana sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva da DAZN, utilizzando smart tv compatibili oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console PlayStation e XBox; mentre chi possiede un abbonamento a DAZN e Sky può attivare Zona DAZN e vedere la gara sul canale 214 del decoder di Sky.

La partita si potrà vedere anche in streaming grazie a DAZN, collegandosi da pc direttamente al sito ufficiale o scaricando l’app per tutti i dispositivi mobile.